Delle Alli sur sa relation avec Mourinho : “C’était de ma faute”

07/05/2021

Le à 20:29 CEST

Delle alli Il n’avait pas de bonnes relations avec Mourinho lors de la scène qu’ils partageaient à Tottenham. La technique Il lui a à peine donné des opportunités avec l’équipe et l’a accusé de manquer d’attitude pour se consolider en tant qu’élément clé de l’équipe, ne lui permettant pas les titres qui auraient pu le consolider en tant que joueur exceptionnel de la Premier League. Il l’a même critiqué lors de la conférence de presse.

Pourtant, le footballeur, loin de reprocher à l’actuel entraîneur de la Roma ce qui s’est passé, assume les erreurs qu’il a commises : “Le seul coupable, c’est moi. J’aurais dû être à un niveau où il aurait été difficile pour lui de ne pas jouer avec moi. Je ne blâme personne d’autre que moi-même.”, expliqué dans Le But. De plus, non seulement il s’est blâmé, mais il a publiquement félicité l’entraîneur : “Travailler avec Mourinho a été une expérience formidable et j’ai beaucoup appris de lui “, avoué.

Maintenant, une nouvelle étape s’ouvre sous le commandement de Nuno Espírito Santo. « Il a fait un excellent travail avec les loups. Je veux vraiment parler et travailler avec lui. C’est un grand entraîneur”il ajouta. “Je veux que ce soit l’une de mes meilleures saisons. Il y a, mais je veux aller plus loin et atteindre mon plein potentiel, être le joueur que je peux être.. J’ai beaucoup travaillé pendant les vacances”, a-t-il avoué.

Par ailleurs, le joueur a également admis que Cristiano Ronaldo est l’une de ses références sportives : & rdquor;Je pense que tout le monde dans le football idolâtre et respecte le travail de Ronaldo“, il a fini.