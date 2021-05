Deloitte a conçu un programme qui peut être mis à l’échelle dans la lutte contre Covid: PDG Punit Renjen

En plus d’investir Rs 5 crore sur le projet, Deloitte a déployé une équipe de 25 de son personnel sur une base pro bono.

Deloitte, l’une des quatre grandes organisations comptables, a développé «un programme très innovant, simple et adapté aux besoins» dans la lutte contre le COVID-19 qui peut être étendu en un temps record, a déclaré son PDG Punit Renjen. le lundi.

«Nous avons conçu, je crois, un programme très innovant, simple et adapté aux besoins qui est intégré», a déclaré Renjen à PTI, un jour après le lancement du «Sanjeevani Pariyojana» (vie du projet) dans le district de Karnal à Haryana. .

Le programme, conçu et soutenu par Deloitte, la Public Health Foundation of India et le Post Graduate Institute of Medical Sciences à Haryana, est une initiative de soins à domicile virtuels supervisés visant à aider les personnes à accéder rapidement aux soins de santé pour les symptômes légers à modérés du COVID-19 .

«Nous avons créé un manuel et codifié cela, afin de pouvoir le mettre à l’échelle à travers l’État. Nous allons maintenant prendre cela et ensuite le mettre en œuvre dans le prochain district, qui est Rohtak », a déclaré Renjen.

En plus d’investir Rs 5 crore sur le projet, Deloitte a déployé une équipe de 25 de son personnel sur une base pro bono. La multinationale a également mis au point un plan pour le faire dans le cadre d’un effort à l’échelle de l’État. «C’est la première fois dans le pays que nous faisons cela. Il (le programme) nous permettra d’aborder la vague actuelle de Covid. Cela nous permettra d’aborder la troisième vague si cela se produit. Mais si ce programme tient, il peut être une opportunité pour nous de fournir des soins de santé primaires dans les communautés rurales », a déclaré Renjen en réponse à une question.

«La vraie magie ici est l’intégration. Pour la première fois, tout a été intégré, du centre de commande aux télémédecines, de la santé virtuelle aux kits de santé à domicile, en passant par les hôpitaux à plusieurs niveaux, en passant par les travailleurs de l’ASHA. Tous travaillent ensemble de manière coordonnée avec l’administration locale, le commissaire adjoint et le surintendant de la police », a-t-il déclaré.

Deloitte, a-t-il déclaré, a perdu environ 30 de ses employés en Inde à cause du COVID-19. Le programme lui-même a évolué sur la base de l’expérience personnelle de Renjen de sa mère à Rohtak, qui a été testée positive pour la maladie virale.

«Ma mère a vécu ça à la maison. Quand j’ai vu qu’elle renvoyait au médecin tous les jours … le décompte quotidien de ma mère en termes de lecture de l’oxymètre, quelle est la lecture du pouls, quelle est la température, envoyé par SMS au médecin … si c’est le cas Cela peut arriver à ma mère, cela peut arriver à n’importe qui », a-t-il dit, en réfléchissant à la genèse du projet qui a maintenant démarré et qui se déroule à Karnal.

Il y a environ 16 lakh à Karnal, qui est principalement un district rural. Il y a environ 5 500 cas de COVID-19 avec un taux de positivité supérieur à 20%. «Ces chiffres ont commencé à baisser, mais quand nous avons commencé, c’était le cas. Notre évaluation initiale avec le gouvernement de Haryana était que 94 pour cent de ces patients pouvaient être traités à domicile, 5 pour cent dans les hôpitaux ordinaires et 1 pour cent en unité de soins intensifs. «Si vous y réfléchissez, ce que cela fait, c’est que si vous avez un programme, cela atténue la ruée vers les lits d’hôpital», a déclaré Renjen.

Le programme comporte sept aspects, dont un centre de contrôle de commande, en augmentant les capacités du centre d’appels existants avec une hotline COVID-19, en mobilisant 200 étudiants en médecine pour fournir des services de santé virtuels pour les cas légers à modérés avec supervision et en déployant des ambulances SLA et des pharmacies mobiles.

Cela comprend également la fourniture d’équipements médicaux tels que des concentrateurs d’oxygène à un hôpital de campagne et le lancement d’une campagne de sensibilisation sur les protocoles de soins à domicile et la mobilisation des agents communautaires (le réseau ASHA) pour soutenir les soins à domicile.

«Je pense que nous avons créé un playbook. Nous nous attendons à ce que Rohtak soit terminé dans deux semaines. J’espère que nous pourrons l’étendre à tout l’état de Haryana », a déclaré Renjen, ajoutant qu’il y avait eu des discussions pour en faire un projet à l’échelle du pays.

«J’ai également parlé à d’autres organisations, des fondations qui sont très intéressées. J’espère que nous pourrons au moins démontrer très rapidement Karnal et Rohtak et prouver que le système peut être mis à l’échelle. Ensuite, j’espère que nous faisons Haryana et d’autres États », a-t-il déclaré.

Il s’agit d’un programme unique, a déclaré Renjan, ajoutant: «Il a vraiment fallu le travail de Deloitte, en collaboration avec ces dirigeants médicaux et l’État, pour mettre au point ce programme novateur et adapté aux besoins.

