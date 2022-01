Deloitte met à disposition un manuel pour aider les administrations de district à faire face à l’augmentation des cas de COVID-19

Les protocoles décrits dans le manuel peuvent permettre aux gouvernements d’étendre rapidement le soutien aux soins de santé et les ressources nécessaires pour faire face aux pics de cas de COVID-19.

Deloitte a déclaré jeudi qu’il mettait à disposition un manuel pour aider les administrations de district à travers le pays à faire face à la menace croissante de la variante Omicron du coronavirus.

Les protocoles décrits dans le manuel peuvent permettre aux gouvernements d’étendre rapidement le soutien aux soins de santé et les ressources nécessaires pour faire face aux flambées de cas de COVID-19 (SARS-CoV-2), a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le manuel recommande des soins à domicile supervisés que les communautés peuvent facilement adopter pour aider ceux qui sont médicalement capables de se rétablir à la maison, a-t-il ajouté.

« Le playbook de Deloitte aide à apporter des soins de santé supervisés aux personnes à domicile, ‘étendant ainsi le service médical’. Une fois mis en œuvre, il apporte des soins médicaux et des ressources indispensables aux communautés rurales, mal desservies et difficiles à atteindre », a déclaré Punit Renjen, PDG de Deloitte Global.

Cette approche « adaptée à l’objectif » produira un modèle qui permettra une plus grande équité en matière de santé avec un accès aux ressources de santé essentielles, a-t-il ajouté.

« Je suis convaincu qu’une adoption plus large du modèle permettra de relever les défis de la santé à long terme à des coûts réduits. Cela est vrai pour l’Inde et le monde », a noté Renjen.

Le playbook, conçu et soutenu par Deloitte, la Public Health Foundation of India et le Post Graduate Institute of Medical Sciences de l’Haryana, souligne l’importance des interventions collectives numériques et humaines.

Le livre de jeu s’appuie sur les enseignements tirés de Niti Aayog, « Sanjeevani Pariyojana », une initiative de soins à domicile virtuels supervisés lancée à Karnal, Haryana, en Inde, en mai 2021, ainsi que sur l’expérience de Deloitte en Afrique du Sud.

Au plus fort de la deuxième vague, l’initiative du gouvernement de l’Haryana et de Deloitte avait aidé les habitants de Karnal à accéder rapidement aux soins de santé à domicile, réduisant ainsi le taux de mortalité de 50 %.

Plus de 90 pour cent des patients ont été traités à domicile ou dans des centres d’isolement, ce qui a contribué à réduire la pression sur l’hôpital de district, préservant ainsi des lits pour les personnes gravement malades, a déclaré Deloitte.

Après son succès en Inde, l’initiative « Sanjeevani Pariyojana » a également été adoptée en Afrique du Sud et en Asie du Sud-Est.

