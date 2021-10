Delonte West arrêté après un incident d’ivresse présumé avec des flics en Floride

Photo de Delonte West

*En début d’année, Delonte Ouest a fait un grand pas dans la bonne direction en décrochant un emploi dans le même centre de réadaptation qu’il a reçu un traitement à la fin de l’année dernière.

Alors qu’il semblait avoir rebondi après des moments difficiles, il semble maintenant qu’il traverse une autre période difficile de sa vie.

Selon TMZ, l’ancien athlète a été arrêté mardi pour un incident présumé d’ivresse avec des flics. Un rapport d’incident indique que les flics ont arrêté West après qu’il ait crié et frappé aux portes vitrées d’un poste de police de Boynton Beach. Les agents ont affirmé que West criait et jurait tout en tenant des bouteilles de bière et de vodka ouvertes.

Après avoir reçu l’ordre de s’arrêter et d’obtempérer, West se serait levé et aurait mis ses mains dans son pantalon ; obligeant l’un des flics sur les lieux à dégainer leur taser, rapporte le site d’information. Il a finalement été arrêté et incarcéré à 22h32 dans une prison du comté de Palm Beach, en Floride. Cependant, les dossiers montrent qu’il a été libéré à 5 h 46 mercredi. ??

