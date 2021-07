Delta a volé son application, dit le pilote, qui poursuit pour un milliard de dollars

L’équipe GB aura trois capitaines aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec chacune des nations d’origine de l’équipe féminine représentée. Steph Houghton et Sophie Ingle, respectivement capitaines d’Angleterre et du Pays de Galles, et le vice-skipper écossais Kim Little, ont été sélectionnés comme les trois capitaines de l’équipe britannique pour les Jeux de Tokyo. . […] More