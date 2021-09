Delta assombrit les perspectives de croissance aux États-Unis pour le troisième trimestre, l’annonce du retrait de la Fed est attendue en novembre

in

Le rebond économique américain a été entravé au troisième trimestre, en partie à cause de la propagation de la variante du coronavirus Delta, les économistes d’un sondage . repoussant également leurs attentes à novembre pour le moment où la Réserve fédérale annonce un changement de politique imminent.

Comme dans la plupart des pays, l’économie américaine est confrontée à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale en raison de la pandémie, qui ont également fait grimper l’inflation. Mais les perturbations économiques dans de nombreuses régions du pays ont été brutales à mesure que la variante Delta se propage, en particulier chez les personnes qui hésitent à se faire vacciner.

Le changement dans les attentes au cours du mois dernier quant au moment où la Fed annoncera une réduction de ses 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations a été presque aussi soudaine que l’impact inattendu de la reprise au cours du trimestre en cours.

Pour l’instant, la plupart des économistes affirment que le ralentissement de la croissance sera temporaire et n’ont jusqu’à présent apporté aucun changement majeur aux perspectives solides pour l’année prochaine.

Malgré les mandats du président Joe Biden pour inciter les Américains non vaccinés à se faire vacciner, les enfants qui retournent à l’école et certaines entreprises poursuivant leurs plans de retour au bureau pourraient encore aggraver le risque d’une nouvelle propagation.

“On craint de plus en plus qu’une peur de la croissance soit en cours aux États-Unis, et à première vue, la forte baisse de nos estimations de croissance au troisième trimestre soutiendrait apparemment ce point de vue”, a déclaré Ellen Zentner, économiste en chef des États-Unis chez Morgan Stanley, qui a déclaré que Delta avait laissé une « vilaine marque » en août.

“En fin de compte, l’expansion continue de progresser, bien qu’à un rythme plus lent”, a-t-elle déclaré.

La prévision de croissance médiane du troisième trimestre dans le sondage . du 13 au 16 septembre a été réduite à un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 4,4 %, contre 7,0 % il y a tout juste un mois et bien en deçà de la croissance de 6,6 % du deuxième trimestre, la fourchette montrant des creux et des sommets inférieurs. .

La médiane du T4 a été réduite à 5,1 % contre 5,9 %.

Près de 85% des 51 économistes qui ont répondu à une question supplémentaire dans le sondage ont déclaré que la propagation de la variante Delta avait eu un impact important sur leurs prévisions de croissance trimestrielle du PIB au cours du mois dernier.

Graphique du sondage . sur les perspectives économiques américaines :

Mais les perspectives de croissance pour l’année prochaine sont encore solides de 4,2%, inchangées par rapport au sondage d’août, et de 2,3% en 2023, soit un cran en dessous des 2,4% prévus le mois dernier.

Dans l’intervalle, le calendrier prévu de l’annonce du tapering de la Fed a changé de manière décisive au cours du mois dernier, en partie parce que l’inflation reste également élevée.

Près des trois quarts des personnes interrogées, 36 sur 49, ont déclaré que l’annonce de la réduction interviendrait en novembre et non ce mois-ci comme on le pensait auparavant.

“Le principal problème est qu’ils ont atteint un plateau (en termes de vaccination) qu’il sera très difficile d’augmenter davantage, à cause d’un certain segment de la population qui ne veut tout simplement pas se faire vacciner”, a déclaré Philip Marey, senior. Stratège américain chez Rabobank.

“S’il va y avoir muc

h plus de dommages du Delta (variante) à l’économie, alors nous pourrions voir un report de l’annonce formelle de novembre à décembre ou même janvier.

Alors que six personnes interrogées attendent toujours une annonce à l’issue de la réunion de la Fed les 21 et 22 septembre, l’incertitude économique due à l’augmentation des cas de COVID-19 et un rapport sur l’emploi faible le mois dernier ont conduit la plupart des économistes à modifier leurs attentes.

Graphique du sondage . sur les perspectives de réduction de la Réserve fédérale :

Interrogés sur le risque accru pour les prévisions du marché du travail, une légère majorité de personnes interrogées a déclaré qu’il était à la baisse. Le taux de chômage devrait rester supérieur à son niveau d’avant la pandémie de 3,5 % au moins jusqu’en 2023.

Plus de 60% des personnes interrogées s’attendaient à ce que la réduction commence en décembre avec des réductions mensuelles de 10 milliards de dollars d’achats de bons du Trésor et de 5 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires. Une majorité d’économistes s’attendaient à ce qu’elle se termine au troisième trimestre 2022.

Alors que le consensus a montré que le taux des fonds fédéraux resterait inchangé à 0,00%-0,25% jusqu’en 2023, plus d’un quart des répondants, 16 sur 56, ont déclaré que la Fed augmenterait ses taux l’année prochaine pour la première fois de ce cycle.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, qui a enregistré sa plus forte augmentation depuis 1991 en juin, devrait rester supérieur à 3,5 % par trimestre en moyenne pour le reste de 2021.

L’inflation sous-jacente du PCE devrait légèrement ralentir mais rester au-dessus de l’objectif de 2,0% de la banque centrale au moins jusqu’en 2023.