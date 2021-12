Delta et Alaska Air annulent des centaines de vols en raison du mauvais temps, cas Omicron

Les transporteurs américains Delta Air Lines et Alaska Air Group ont annulé des centaines de vols mardi en raison de conditions météorologiques défavorables et de l’augmentation des cas de variante Omicron.

Delta a déclaré qu’elle prévoyait d’annuler plus de 250 des 4 133 vols réguliers mardi, tandis que l’Alaska a annulé 170 vols sur son réseau et a mis en garde contre davantage d’annulations et de retards tout au long de la semaine.

Le nombre total d’annulations à 14h00 ET à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis s’élevait à 1 034, avec 2 694 vols retardés, marquant un cinquième jour d’annulations de vols.

Delta a déclaré qu’il travaillait à réacheminer et à remplacer certains avions.

Alaska Airlines a déclaré mercredi et jeudi qu’elle réduisait de manière proactive les départs de Seattle d’environ 20 % pour laisser plus de temps au dégivrage des avions, une exigence par temps hivernal.

Malgré les perturbations en cours, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré mardi qu’ils n’envisageaient pas actuellement de recommander un mandat de vaccin pour les vols intérieurs, répondant à une suggestion de la veille du Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses.

« En ce moment, ce dont nous parlons, ce sont des moyens de faire vacciner les gens. Certes, les vols intérieurs ont été un sujet de conversation, mais ce n’est pas quelque chose que nous réexaminons en ce moment », a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, à la radio publique nationale lorsqu’elle a été interrogée sur le commentaire de Fauci.

Walensky a déclaré que le CDC prend en compte toutes les politiques potentielles et recommande fortement les vaccinations, notant que les personnes non vaccinées ont beaucoup plus de chances d’être hospitalisées à cause de COVID-19.

Les transporteurs américains ont également annulé plus de 1 000 vols lundi après avoir immobilisé des milliers d’avions au cours du week-end de Noël alors que les compagnies aériennes étaient aux prises avec des pénuries de personnel dues aux infections au COVID-19 et au mauvais temps dans certaines parties du pays.

Le temps neigeux dans le nord-ouest du Pacifique lundi a contribué à l’annulation de plus de 110 vols qui devaient atterrir à l’aéroport de Seattle-Tacoma.

L’augmentation des infections provoquant la mise en quarantaine des pilotes et du personnel de cabine a également entraîné de nombreuses annulations de vols.

Le nombre moyen de nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis a augmenté de 55% pour atteindre plus de 205 000 par jour au cours des sept derniers jours, selon un décompte de ..

Le CDC a déclaré lundi qu’il réduisait le temps d’isolement recommandé pour les Américains infectés à cinq jours par rapport à 10 jours auparavant, s’ils sont asymptomatiques. Cette décision pourrait aider les compagnies aériennes et d’autres entreprises à atténuer les pénuries de personnel.