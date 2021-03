Delta Exchange réalise une levée de jetons de 5 millions de dollars suite aux investissements des joueurs DeFi

Delta Exchange, une plate-forme de dérivés de crypto-monnaie, a conclu avec succès une vente privée de 5 millions de dollars de son Delta Exchange Token (DETO) natif, ouvrant la voie à une adoption plus large de son marché des dérivés de détail.

Certains noms bien connus de la finance décentralisée, ou DeFi, ont participé à la vente privée, notamment Aave Ventures. Réseau Kyber. Sino Global, LuneX Ventures, BR Capital et d’autres ont également participé à la vente.

Au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière totale des projets DeFi s’élevait à 88,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,5% sur la journée.

En plus du lancement de jetons, Delta a annoncé mardi avoir activé ses fonctionnalités d’extraction de liquidité et d’agriculture commerciale, ce qui serait censé marquer la première offre de pools de liquidités sur une plate-forme centralisée de produits dérivés. La paire de trading DETO / USDT sera mise en ligne immédiatement après le lancement du jeton.

DETO est un utilitaire ERC-20 et un jeton de récompense qui alimente Delta Exchange. Il utilise des pools de gestion de marché pour la liquidité, ce qui le rend similaire aux teneurs de marché automatisés DeFi existants, mais avec quelques différences importantes.

Pankaj Balani, PDG de Delta, a déclaré que la bourse avait augmenté ses revenus, ses volumes de négociation et ses acquisitions de clients au cours de l’année écoulée. Il a déclaré que DETO est «intégré à l’ensemble de la chaîne de valeur de la bourse», expliquant:

« Cela contribuera à augmenter la liquidité via l’extraction de liquidités, il contribuera à augmenter les volumes via un cashback attractif et il contribuera à fidéliser la clientèle car DETO peut être utilisé pour payer des frais de négociation, à un prix plus élevé du marché ou MSP (prix de support minimum). »