Delta Galil prévoit de fusionner le strict nécessaire et Brayola – WWD

Bare Necessities et Brayola unissent leurs forces.

La société mère Delta Galil Industries a révélé lundi son intention de fusionner les deux marques de lingerie dans le but de renforcer sa position sur le marché mondial des sous-vêtements, tout en jouant sur les atouts individuels de chaque marque.

« Delta Galil s’engage à investir dans l’innovation numérique afin d’améliorer l’expérience d’achat en ligne et cette décision stratégique est la prochaine étape de notre parcours », a déclaré Isaac Dabah, PDG de Delta Galil Industries. “Cette fusion nous permet de combiner la force de marchandisage de Bare Necessities et la technologie numérique et l’expertise de Brayola pour établir Barenecessities.com comme la destination principale pour les femmes faisant leurs achats en ligne pour les intimes.”

Bare Necessities bénéficiera également de l’expertise en commerce électronique de la marque native numérique Brayola, tandis que l’entreprise de soutiens-gorge en ligne basée à New York pourra évoluer avec la portée mondiale et l’assortiment de produits de Bare Necessities, a ajouté Dabah. La fusion sera terminée d’ici juillet, date à laquelle les acheteurs de Brayola.com seront redirigés vers Barenecessities.com.

Delta Galil – qui compte également Seven For All Mankind, Splendid, Schiesser, Eminence, Delta, PJ Salvage, Karen Neuburger, Nearly Nude et Fix dans son portefeuille de marques – a fait du shopping au cours des 18 derniers mois, achetant d’abord Brayola en janvier 2020 pour plus d’un million de dollars.

Puis, en août, la société basée à Tel Aviv, en Israël, a acquis le détaillant en ligne de lingerie et de maillots de bain Bare Necessities pour un montant non divulgué en août dernier. La plate-forme, qui a été fondée en 1998, a été acquise par Walmart US e-commerce en octobre 2018. Bare Necessities vend plus de 160 marques dans les catégories lingerie, lingerie, maillots de bain, shapewear et vêtements de nuit, des noms comme Spanx, Wacoal, Calvin Klein et Chantelle.

La fondatrice et directrice générale de Brayola, Orit Hashay, a déclaré qu’elle était « ravie » d’avoir la chance d’offrir « à davantage de femmes la possibilité de trouver les soutiens-gorge et les sous-vêtements les mieux ajustés et les plus confortables.

« La technologie est au cœur de l’ADN de Brayola depuis notre fondation et cette fusion tire pleinement parti de nos outils et de notre expertise pour créer une meilleure expérience d’achat en ligne », a-t-elle déclaré.