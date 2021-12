Delta ‘Karen’ aurait menacé de tuer sa mère, selon le mari de sa mère

Delta « Karen » a eu une série d’incidents impliquant de la violence ou des menaces de violence … le dernier que nous avons découvert implique une prétendue menace de tuer sa propre mère, et les détails sont fous.

Robert Spoeri déposé des documents juridiques en juillet 2020, expliquant qu’il est marié à Patricia Cornouaillesmaman de 68 ans Yolande Spoeri.

Robert est allé au tribunal pour obtenir une ordonnance d’interdiction de harcèlement civil, affirmant que Patricia avait physiquement attaqué et battu Yolanda et lui.

Le vol Delta de Tampa à Atlanta est devenu fou‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB — ATL non censuré | Atlanta News (@ATLUncensored) 25 décembre 2021 @ATLUncensored

Selon les documents, obtenus par TMZ, Patricia a affirmé qu’elle était la vraie mère des 2 jumeaux de 14 ans de Robert et Yolanda. Il dit qu’il craint que Patricia ne les kidnappe lorsqu’elle a un épisode délirant.

Robert déclare : « Patricia m’a donné des coups de pied, de poing, a menacé de me tuer, m’a sauté dessus, m’a tiré les cheveux très fort, m’a cogné la tête contre le sol… parce que je ne dirai pas où sa mère se cachait. Le véritable objectif était de faire un mal bien plus grave à sa mère.

Il a poursuivi… « Elle n’a pas explicitement dit qu’elle utiliserait une arme mais a dit qu’elle tuerait ma mère et me tuerait. »

Selon les documents, 2 agents ont emmené Patricia dans un service de psychiatrie où elle a été placée en attente psychiatrique d’office au 5150. Les docs disent que c’est la 2ème ou la 3ème fois qu’elle est placée en garde à vue.

Le juge a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire, mais l’affaire a été abandonnée par la suite.

TMZ a dévoilé l’histoire plus tôt dans la journée … juste un mois avant l’incident du Delta — où elle a été arrêtée après avoir prétendument craché et heurté un homme de 80 ans dans l’avion — elle était arrêté pour DUI et a essayé de combattre les flics et les ambulanciers.