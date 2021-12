Delta offre désormais un accès gratuit en vol à Spotify depuis votre iPhone ou iPad

Delta et Spotify s’associent en cette période des fêtes pour offrir un accès gratuit à Spotify en vol. Cela signifie que sur les vols Delta à partir de maintenant jusqu’au 19 janvier 2022, vous aurez un accès complet à Spotify sur votre vol via votre iPhone…

Cela marque une extension, bien que temporaire, du partenariat entre Spotify et Delta annoncé pour la première fois en septembre. Grâce au partenariat initial, les offres de musique et de podcast Spotify étaient disponibles gratuitement via le divertissement en vol de Delta. L’annonce étend également cet accès gratuit à vos appareils personnels.

Cela signifie que sur les vols Delta équipés du Wi-Fi Viasat de la compagnie, vous pouvez accéder gratuitement à Spotify sur des appareils personnels tels que les iPhones et les iPads. Vous n’avez même pas besoin de payer pour le Wi-Fi en vol. Connectez simplement votre appareil pour accéder gratuitement à Spotify.

En attendant, si vous êtes abonné à Apple Music, vous voudrez peut-être envisager de voler sur American Airlines. Apple et American Airlines se sont associés il y a deux ans pour permettre un accès gratuit à Apple Music sur tous les vols intérieurs d’American Airlines.

