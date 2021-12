Delta, United et d’autres compagnies aériennes annulent plus de 2 000 vols la veille de Noël

Delta, United et un certain nombre d’autres compagnies aériennes ont annulé un certain nombre de vols la veille de Noël, actuellement à plus de 2 000. CNN rapporte que les annulations semblent provenir du personnel et de l’équipage des compagnies aériennes appelant malades, au milieu de la montée de la vague de variantes Covid19: Omicron. Le média rapporte que, sur les plus de 2 000 vols mondiaux qui ont été fermés, 454 vols américains ont été annulés.

CNN a obtenu un mémo de United Airlines qui clarifie la position de la compagnie sur les annulations de ses vols. « Le pic national de cas Omicron cette semaine a eu un impact direct sur nos équipages de conduite et les personnes qui dirigent nos opérations », lit-on en partie dans la note de United. United a également déclaré qu’il « avisait les clients concernés à l’avance de leur venue à l’aéroport », selon un communiqué officiel de la société. « Nous sommes désolés pour la perturbation et travaillons dur pour réserver autant de personnes que possible et les faire partir pour les vacances. »

Plus de 3 000 vols de la veille de Noël et du jour de Noël ont été annulés dans le monde en raison du récent pic de cas Omicron, y compris parmi les employés des compagnies aériennes. https://t.co/qXq5QaeCpn – Le New York Times (@nytimes) 24 décembre 2021

Delta a également publié une déclaration, exprimant ses regrets d’avoir dû annuler des vols. « Nous nous excusons auprès de nos clients pour le retard dans leurs projets de voyage de vacances », indique le communiqué. « Les gens de Delta travaillent dur pour les amener là où ils doivent être aussi rapidement et aussi sûrement que possible sur le prochain vol disponible. »

Les nouvelles annulations surviennent quelques jours seulement après que les PDG d’American Airlines, United Airlines et Southwest Airlines – ainsi que le chef des opérations de Delta – ont témoigné devant le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports au sujet d’une aide de 54 milliards de dollars des contribuables qui les a aidés à traverser la première vague de la pandémie de Covid. Selon CNBC, les dirigeants des compagnies aériennes ont été contraints d’expliquer la soudaine augmentation des annulations de vols, après avoir été renfloués par les contribuables. « Je peux résumer le [Payroll Support Program] en deux mots : cela a fonctionné », a déclaré le PDG de Southwest, Gary Kelly.

« Il n’est pas exagéré de dire que le programme a sauvé l’industrie du transport aérien, que le Congrès et l’administration ont reconnue comme une infrastructure critique aussi essentielle à l’économie qu’unique », a ajouté Doug Parker, PDG d’American Airlines. Auparavant, lors d’un appel d’affaires trimestriel, le PDG de Delta, Ed Bastian, a abordé la résolution des problèmes des employés, déclarant aux actionnaires : « Nous obtenons un bel avantage de juniorité car nous amenons une toute nouvelle génération d’employés à pratiquement tous les niveaux de l’entreprise. » Il a poursuivi : « Nous avons eu près de 20 000 personnes à la retraite il y a un an, donc le haut de gamme… bon nombre de nos employés les plus expérimentés ont choisi de prendre leur retraite, et cela a ouvert des opportunités pour les plus jeunes. »