Deltacron : Selon un chercheur basé à Chypre, il existe une souche du nouveau coronavirus qui résulte de la combinaison des variantes Delta et Omicron. Cette souche est actuellement traitée comme ‘Deltacron‘. Alors que le monde est déjà sous l’emprise d’Omicron, les informations faisant état de cette nouvelle variante sont définitivement inquiétantes. Cependant, selon un rapport des médias, des experts ont suggéré que cette variante n’est même pas réelle et qu’il n’y a rien à craindre pour le moment. Voici tout ce que nous savons à ce jour :

Pourquoi « Deltacron » ?

Il a été allégué par Leondios Kostrikis, professeur de sciences biologiques à l’Université de Chypre et chef du Laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire, que la nouvelle souche Covid-19 « Deltacron » a été trouvée à Chypre. « Il existe actuellement des co-infections omicron et delta et nous avons trouvé cette souche qui est une combinaison des deux », a déclaré Kostrikis dans une interview à Sigma TV vendredi. Il a également informé que la nouvelle souche de coronavirus a été nommée « Deltacron » en raison de l’identification de signatures génétiques de type Omicron dans les génomes delta.

Combien de cas sont signalés ?

L’analyse statistique de Kostrikis et de son équipe a probablement identifié 25 cas de Deltacron, et l’équipe a également montré que la fréquence relative de la souche combinée est plus élevée chez les patients hospitalisés pour covid-19 que chez les non-hospitalisés, a rapporté Bloomberg.

Est-ce que ‘Deltacron’ est une vraie variante ?

Il y a encore beaucoup à débattre pour savoir si ‘Deltacron’ est une variante réelle ou non. Cependant, certains rapports des médias ont cité le virologue Tom Peacock disant sur les réseaux sociaux : « Donc, lorsque de nouvelles variantes passent par le laboratoire de séquençage, la contamination n’est pas si rare (de très très petits volumes de liquide peuvent en être la cause) – généralement, ces séquences assez clairement contaminées ne sont pas rapportés par les principaux médias.

Beaucoup de rapports de séquences Omicron portant des mutations de type Delta (par exemple P681R ou L452R). Bien qu’un sous-ensemble de ceux-ci puisse finir par être réel, la grande majorité se révélera très probablement être une contamination ou une co-infection. Aucun signal clair de quoi que ce soit de réel ou de méchant se passe (encore). – Tom Peacock (@PeacockFlu) 21 décembre 2021

Il est important de noter ici que « Deltacron » n’est pas le nom officiel donné à la souche par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ce n’est pas non plus une variante officiellement reconnue.

