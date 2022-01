Deltacron : une nouvelle variante du COVID-19 ou un accident de contamination de laboratoire ?

Deltacron, la nouvelle variante signalée de COVID-19 qui combinerait à la fois les variantes delta et omicron, a suscité une réaction de scepticisme de la part des experts mondiaux de la santé.

Les scientifiques ont exprimé leurs doutes sur son existence à diverses plateformes médiatiques, affirmant que le deltacron est probablement le résultat d’une erreur de contamination en laboratoire. Cependant, lundi, le scientifique à l’origine de la découverte a défendu ses conclusions. Un chercheur chypriote a découvert le deltacron, selon un article paru samedi dans Bloomberg News.

Selon le rapport, Leondios Kostrikis, professeur de sciences biologiques à l’Université de Chypre, a découvert un fond génétique de la variante delta ainsi que quelques mutations de l’omicron. Le rapport des médias a déclaré que Kostrikis et son équipe affirment avoir trouvé 25 cas et envoyé les résultats à GISAID, une base de données internationale qui suit les changements dans le virus.

Kostrikis a déclaré la semaine dernière au réseau de télévision Cyprus Sigma : « Nous verrons à l’avenir si cette souche est plus pathologique ou plus contagieuse », mais il a déclaré au média que la souche dominante sera l’omicron, selon plusieurs rapports.

Le Dr Tom Peacock, virologue à l’Imperial College de Londres, a tweeté que l’anomalie semble être « assez clairement une contamination » et a déclaré qu’elle ne répondait pas aux critères d’une nouvelle variante.

Un autre expert COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Krutika Kuppalli, a également écrit sur son compte Twitter : « Il s’agit probablement d’un artefact de séquençage (contamination en laboratoire de fragments d’Omicron dans un échantillon Delta) ».

Au milieu de la réaction, Kostrikis a défendu ses conclusions avec une déclaration envoyée par courrier électronique dimanche au média Bloomberg.

Kostrikis a déclaré au média que l’hypothèse de contamination devrait être écartée car le taux d’infection par deltacron était plus élevé chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 que chez les patients non hospitalisés, selon le rapport.

Le chercheur chypriote a déclaré que les cas qu’il a identifiés « indiquent une pression évolutive sur une souche ancestrale pour acquérir ces mutations et non le résultat d’un seul événement de recombinaison », selon le rapport.

Kostrikis a également déclaré dans le rapport des médias que les échantillons avaient été traités dans plusieurs procédures de séquençage dans plus d’un pays. Selon sa déclaration dans le rapport, au moins une autre séquence d’Israël a été déposée dans une base de données mondiale qui présentait des caractéristiques génétiques deltacron.

« Ces résultats réfutent les déclarations non documentées selon lesquelles deltacron est le résultat d’une erreur technique », a déclaré Kostrikis dans le rapport des médias.

Pendant ce temps, aux États-Unis, le médecin du service des urgences, le Dr Fred Davis, a déclaré à Fox News : « Les rapports en provenance de Chypre sont les premiers que nous entendons parler d’une telle variante et continueront d’être suivis. Davis, qui est le président associé de la médecine d’urgence à Northwell Health à Long Island à New York, a déclaré à Fox News que les vaccins aidaient à lutter contre COVID-19 et ses variantes.

Alors que les services d’urgence restent vigilants pour les cas de variantes de COVID-19, a déclaré le Dr Aaron E. Glatt, expert en maladies infectieuses, président du département de médecine et chef des maladies infectieuses au Mount Sinai South Nassau à Long Island, New York. Fox News, « Les souches variantes de Covid-19 sont toujours quelque chose qui doit être soigneusement observée et évaluée. »

« Pour le moment, les informations disponibles sont tout simplement insuffisantes pour que quiconque puisse évaluer de manière raisonnable ce que représente cette souche particulière », a déclaré à Fox News Glatt, qui est également porte-parole de la Society of Infectious Diseases of America.