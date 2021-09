Deltarune 2 est gratuit parce que le monde craint en ce moment

Capture d’écran : Toby Fox

Après avoir attendu trois ans pour tout type de nouvelles sur le prochain chapitre de la série Deltarune, le développeur indépendant Toby Fox surprise a annoncé plus tôt cette semaine qu’il sortirait le 17 septembre. Lorsqu’il est finalement devenu disponible, le jeu était gratuit et la ruée des joueurs essayer de le télécharger était si volumineux qu’il a temporairement bloqué tout Itch.io.

Deltarune est une nouvelle série de jeux qui semble se dérouler dans le même univers que le très populaire Undertale. Comme ce jeu, Deltarune est développé par Toby Fox, bien que cette fois Fox ne soit pas seul et travaille aux côtés d’une équipe d’autres développeurs. Le premier chapitre de Deltarune a également été publié comme une surprise lors de son lancement en 2018.

Le battage médiatique entourant ce nouveau chapitre était énorme et une fois celui-ci sorti, la demande pour le jeu a fait planter les serveurs d’Itch.io pendant environ cinq minutes, avec environ huit minutes supplémentaires de performances dégradées pour les utilisateurs essayant d’accéder au magasin.

Comme le premier chapitre sorti il ​​y a trois ans, Deltarune Chapter 2 est disponible gratuitement. Sur le site officiel du jeu, le créateur Toby Fox a expliqué pourquoi le dernier chapitre était offert gratuitement.

« Le monde a été vraiment difficile pour tout le monde récemment. J’ai donc décidé de publier DELTARUNE Chapter 2 gratuitement », a déclaré Fox. «Je suppose que comme un chat domestique qui laisse tomber des insectes à votre porte, je peux, avec une certaine fierté, vous montrer les choses étranges que j’ai faites. Je ne sais pas si cela va aider, mais je l’espère.

Dans ce même article, Fox a expliqué comment les prochains chapitres de la saga Deltarune seront publiés, expliquant qu’ils seront tous publiés en même temps lorsqu’ils seront terminés. Ces futurs chapitres ne seront pas gratuits et à la place, le jeu complet sera vendu et “va certainement coûter plus cher qu’UNDERTALE”. Aucune date n’a été donnée pour savoir quand les fans peuvent s’attendre aux chapitres 3, 4 et 5 de Deltarune.

Deltarune Chapter 2 est actuellement disponible sur PC et Mac.