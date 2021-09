Dem, GOP Sénateurs SCORCH Facebook et Instagram pour manque de transparence ⋆ .

Les sénateurs se sont réunis aujourd’hui pour une autre session bipartite d’embrouillement de Facebook et d’Instagram pour des controverses allant de la dissimulation des préjudices causés aux adolescents aux doubles normes de censure.

Le 30 septembre, le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) a convoqué une audience intitulée “Protecting Kids Online: Facebook, Instagram, and Mental Health Harms” et la responsable mondiale de la sécurité de Facebook, Antigone Davis, a été confrontée à une sérieuse chaleur. L’audience a juxtaposé la réalité moderne selon laquelle les jeunes américains diffusent leur vie en ligne avec un reportage du Wall Street Journal : « Facebook Inc. sait, dans les moindres détails, que ses plateformes sont criblées de défauts qui causent du tort. »

Le sénateur Ted Cruz (R-TX), en particulier, s’est imposé. Le Texan a comparé le leadership de Facebook au gardien de camp de prisonniers paresseux et volontairement ignorant, le sergent Schultz de la sitcom Hogan’s Heroes qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. « Facebook est en train de se cacher. Facebook est en train d’essayer d’éviter la responsabilité », a expliqué Cruz. Il a ensuite apparemment plaisanté en disant qu’un collègue de Davis, le vice-président de Facebook en matière de confidentialité et de politique publique, Steve Satterfield, lors d’une audience précédente sur la conduite de Facebook, “a joué le jeu du sergent Schultz. Vous souvenez-vous de la vieille émission télévisée « Hogan’s Heroes » ? Son témoignage était essentiellement : « Je n’entends rien. Je ne vois rien.’ Et donc, en ce qui concerne les recherches de Facebook concernant les dommages incroyables qu’Instagram inflige aux jeunes filles, votre collègue, M. Satterfield a dit qu’il n’en savait rien, qu’il ne couvrait pas ces problèmes. Il n’en savait rien. »

Blumenthal a grillé le leadership de Facebook pour avoir prétendu être transparent lorsque l’audience a été inspirée par des documents qui auraient été divulgués par un dénonciateur :

« Vous savez que c’est peut-être l’une des parties les plus décourageantes de votre témoignage, que vous vous fiez à votre passé de transparence pour ce que vous ferez à l’avenir. Le fait est qu’il y a des milliers de documents que nous avons uniquement parce qu’un dénonciateur s’est manifesté, des documents qui montrent vos propres conclusions. C’est tout le contraire de la transparence, madame Davis.

Le sénateur Roger Wicker (R-MS) a observé que les mystérieuses pratiques de modération de Facebook, sur un large éventail de questions, ont gardé le peuple américain dans l’ignorance pendant trop longtemps :

« Aujourd’hui, les pratiques de modération de contenu et de collecte de données des Big Tech restent largement cachées aux consommateurs. Trop souvent, les Américains se demandent pourquoi leurs publications en ligne ont été supprimées, rétrogradées, démonétisées ou carrément censurées sans une explication complète. Les utilisateurs ne savent pas non plus quelles données sont collectées à leur sujet, comment elles sont utilisées, à qui elles sont vendues et dans quel but.

Wicker a ramené son argument à la maison en citant comment «[r]Des rapports récents du Wall Street Journal ont peut-être jeté un nouvel éclairage sur les raisons pour lesquelles les pratiques de gestion de la plate-forme de Facebook ont ​​été cachées au public. Ce mois-ci, le journal a révélé que le soi-disant programme de contrôle croisé de Facebook exempterait certaines personnalités publiques de ses conditions d’utilisation et des normes communautaires.

Les pratiques de modération torrides de Facebook ont ​​été un rare point d’accord bipartite pour les politiciens américains depuis la précédente audience plus tôt en septembre, “Big Data, Big Questions: Implications for Competition and Consumers”.

Au cours de l’audience, Blumenthal a souscrit à une déclaration antérieure du sénateur Mike Lee (R-UT) comparant Big Tech à Big Tobacco :

« La comparaison avec Big Tobacco faite par le sénateur Lee est tout à fait appropriée, et je sais quelque chose sur Big Tobacco parce que j’ai poursuivi Big Tobacco, et je me souviens de la révélation des documents qui montraient que Big Tobacco non seulement savait, mais avait fait des expériences prouvant que les cigarettes causent le cancer. Ils l’avaient nié pendant des années. Ils étaient au courant des dommages causés aux personnes qui fument.

