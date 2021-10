Dem Groupie/militant pour le climat Roker obtient le prix Cronkite

Mercredi, l’école de journalisme de l’Arizona State University a annoncé que le météorologue de longue date de l’émission Today de NBC, Al Roker, recevrait le Walter Cronkite Award for Excellence in Journalism 2021. Alors que ses collègues animateurs de l’émission matinale du réseau jaillissaient de l’actualité, un retour sur la carrière de Roker montre quelqu’un amoureux des démocrates et dévoué à l’activisme radical contre le changement climatique.

«Al Roker est depuis longtemps une voix de confiance et précieuse dans les foyers de toute l’Amérique. Son intégrité et son engagement envers l’honnêteté et l’équité sont les valeurs mêmes qui ont guidé la carrière de l’homonyme de notre école, Walter Cronkite », L’école de journalisme Walter Cronkite de l’ASU a fièrement proclamé le doyen Battino L. Batts Jr..

Lors de l’émission Today de mercredi, la co-animatrice Savannah Guthrie a déclaré avec enthousiasme : « … nous avons un – juste un honneur incroyable à vous raconter. Al reçoit le prix Walter Cronkite 2021 pour l’excellence en journalisme. Roker a plaisanté: « Eh bien, ils ont évidemment manqué de tout le monde… Je suis très honoré et cela dit à peu près que ma carrière est sur le point de se terminer. »

Guthrie s’évanouit : « Nous sommes si fiers de vous. Al, vous avez fait d’excellents reportages sur la météo et le changement climatique et vous êtes tellement dévoué à votre métier.

Plus tard, dans 3rd Hour Today, Roker a avoué qu’il était surpris qu’ils l’aient choisi : « Je ne me sens pas vraiment digne de ça. Je veux dire, je fais ce concert. J’ai un temps merveilleux à le faire. J’adore le faire. Mais il y a tellement d’autres journalistes, comme si j’étais marié à un [ABC’s Deborah Roberts], qui le méritent probablement beaucoup plus.

La co-animatrice Sheinelle Jones l’a assuré que c’était légitime en faisant référence à d’autres personnalités des médias libéraux qui ont gagné ces dernières années : « Eh bien, en parlant de ça, vous êtes en bonne compagnie. Vous parlez de journalistes, vous savez, de ce prix – Anderson Cooper, Diane Sawyer, notre propre Lester Holt… ils le prennent au sérieux.

En fait, un examen sérieux du «journalisme» de Roker révèle qu’il est une groupie pour les démocrates comme le président Obama et le président Biden, ainsi qu’un écologiste de gauche engagé qui a reçu les éloges répétés du chef des croisés du climat Al Gore.

Lors de la deuxième investiture d’Obama en 2013, Roker a tristement crié après le président de l’époque comme un fan en adoration. Une démonstration éhontée qu’il a répétée huit ans plus tard, lors de l’investiture de Biden en janvier.

En ce qui concerne Biden, Roker n’a pas caché son béguin pour le vice-président de l’époque pendant les années Obama, allant jusqu’à exhorter le démocrate à co-animer l’émission Today.

L’amitié étroite du météorologue de NBC avec les Obama a également été fréquemment mise en évidence. Comme en 2014, lorsqu’il a déclaré à ses co-animateurs qu’il avait assisté à la fête d’anniversaire de Michelle Obama à la Maison Blanche et qu’il avait « fait du boogie avec la Première Dame ! »

L’amour de Roker pour les juges de gauche de la Cour suprême est bien connu. En 2018, il a salué : « Je ne pense pas qu’il n’y ait personne qui n’aime pas Ruth Bader Ginsburg ! En 2019, alors qu’il avait la juge Sonia Sotomayor en tant qu’invité de 3rd Hour Today, lui et ses co-animateurs ont en fait sorti un gâteau personnalisé pour célébrer le 10e anniversaire de la haute cour du juriste libéral.

Tous ces exemples ne touchent même pas à la plus grande passion de Roker – faire pression pour le programme radical de lutte contre le changement climatique de la gauche. En décembre 2018, il a prêché que c’était un « péché » de ne pas lutter contre le changement climatique. Alors que le virus du coronavirus ravageait le monde et tuait des millions de personnes, en avril 2020, Roker a trouvé une « doublure d’argent » dans le fait que les émissions de carbone étaient « en baisse ». Pour ce genre de couverture, en juin 2020, Al Gore s’est présenté à 3rd Hour Today et a remercié Roker pour son « plaidoyer cohérent » sur la question.

La propagande climatique de Roker n’a fait que s’intensifier. En février, il a demandé au milliardaire Bill Gates comment les Big Tech pourraient faire taire les « négationnistes du climat ». Pas plus tard que mardi, il s’est évanoui devant la militante climatique extrême Greta Thunberg en tant que « visage du mouvement climatique ».

Les pom-pom girls flagorneurs des démocrates et l’évangélisation d’un programme climatique d’extrême gauche ne sont pas des exemples d’« excellence en journalisme ». Un tel portefeuille affiche une personne dévouée à une cause politique partisane.

La célébration de la récompense de Roker pour une carrière d’activisme a été présentée aux téléspectateurs par Comcast et BMW. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux en parrainant un tel contenu.

Voici les transcriptions de la couverture du 13 octobre :

Aujourd’hui

8 h 31 HE SAVANNAH GUTHRIE : Voyons la météo, mais d’abord, nous avons un – juste un honneur incroyable à vous raconter. HODA KOTB : Quoi ? GUTHRIE : Al reçoit le prix Walter Cronkite 2021 pour l’excellence en journalisme. [Cheers and applause] KOTB : Al ! GUTHRIE : Al, félicitations. KOTB : Oh, mon Dieu ! GUTHRIE : C’est incroyable. AL ROKER: Eh bien, ils ont manifestement manqué de tout le monde. GUTHRIE : Non, non. KOTB : Allons, Al, c’est incroyable. ROKER: Eh bien, j’étais – je suis très honoré et cela dit à peu près que ma carrière est sur le point de se terminer. GUTHRIE : Non. CARSON DALY : Quand l’avez-vous découvert ? ROKER : La semaine dernière. DALY : Et quelle a été votre réaction quand vous ? ROKER: Je pensais vraiment que quelqu’un me faisait une blague. Parce que c’est juste un très, très grand honneur et moi – mais je n’aurais pas pu le faire sans ma famille ici. Alors je vous remercie. DALY : Je pense que tu aurais pu. Je fais vraiment. [Laughter] ROKER : Je ne pense pas. Je ne pense pas. GUTHRIE : Nous sommes si fiers de toi. Al, vous avez fait d’excellents reportages sur la météo et le changement climatique et vous êtes tellement dévoué à votre métier. Et je suis si heureux pour toi. On vient juste de l’apprendre, alors on est juste – j’ai envie de pleurer. DALY : C’est génial. GUTHRIE : Je suis fier de toi. ROKER: Merci, les gars, je l’apprécie vraiment. DALY : Bien mérité. 3ème heure aujourd’hui

9 h 50 HE SHEINELLE JONES : Bon retour, c’est l’heure d’Overheard le 3 et nous devons nous féliciter chaleureusement… JACOB SOBEROFF : Énorme. JONES : … à notre ami Al Roker. La Walter Cronkite School of Journalism a annoncé qu’elle honorait Al en tant que récipiendaire de son 38e Walter Cronkite Award for Excellence, en reconnaissance, évidemment, de votre carrière exemplaire. SOBEROFF : Incroyable. JONES : Comment ça se sent ? AL ROKER : Très étrange, je dirais. JONES : Quoi ? ROKER : Eh bien, parce que j’y vais – et ce n’est pas de l’humilité. Je ne me sens pas vraiment digne de ça. Je veux dire, je fais ce concert. J’ai un temps merveilleux à le faire. J’adore le faire. Mais il y a tellement d’autres journalistes, comme je suis marié à un, qui le méritent probablement beaucoup plus. JONES: Eh bien, en parlant de ça, vous êtes en bonne compagnie. Vous des journalistes, vous savez, ce prix – Anderson Cooper, Diane Sawyer, notre propre Lester Holt. SOBEROFF : Lester, oui. ROKER : Ouais, ouais. JONES : Donc, vous savez, ils ne le font pas – ils le prennent au sérieux. ROKER: Oui, et c’est drôle, je suis allé à l’Arizona State University pour parler à l’école en 2013. Nous avons fait une émission Today à partir de là. Mais je n’aurais jamais imaginé que je serais un bénéficiaire. Mais je tiens à les remercier chaleureusement. Et ceux qu’ils avaient prévu qui ont abandonné, je veux les remercier aussi. JONES: Oh, s’il vous plaît, c’est bien mérité. SOBEROFF : J’ai besoin de te dire quelque chose, chaque jour je viens ici, c’est un honneur et j’ai des frissons de travailler avec toi. Tu es une légende. Et l’idée que vous avez ceci n’est que la cerise sur le gâteau. (…)