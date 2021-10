Dem Hypocrites à CNN toujours en pleine panique face au redécoupage du GOP

Les experts de CNN attaquent toujours le redécoupage du GOP au Texas tout en ignorant le gerrymandering qui a lieu dans les États contrôlés par les démocrates à travers le pays. Mardi, l’animatrice de Newsroom Ana Cabrera a lancé la croisade en appelant la nouvelle carte du Congrès du Texas « »une prise de pouvoir républicaine. »

Cabrera a été rejoint par le correspondant Tom Foreman, et les deux ont paniqué sur la possibilité d’une domination républicaine continue dans un État qui a voté pour Donald Trump en 2016 et 2020 :

Foreman et Cabrera ont ensuite utilisé le Texas comme preuve que davantage de lois sur les droits de vote devraient être adoptées par le Congrès. Le contremaître a fait pression :

Je ferai remarquer, Ana, qu’il y a des États qui ont contourné le problème des gerrymanders. Il y a des États où les deux parties se sont réunies et ont dit que nous devrions avoir des élections justes et démocratiques, les deux parties en profitent. Mais au Texas, où les républicains perdent de l’influence dans l’État qui a toujours été rouge, ils ne sont pas près de laisser faire cela, du moins c’est la preuve de ce dernier gerrymander.

Quand les républicains redécouvent, CNN fustige leur partisanerie, mais quand les démocrates gerrymander ? Silence radio. La semaine dernière, John Avlon a accusé les républicains du Texas d’avoir élaboré une « carte ouvertement partisane et pro-blanche », tout en ignorant la proposition de carte du Congrès de l’Illinois donnant encore plus de pouvoir aux démocrates ; la carte, selon FiveThirtyEight, ajouterait un siège démocrate et soustrait deux sièges républicains. Cela ne laisserait que 3 des 17 sièges à la Chambre aux républicains (17,6 % des sièges), malgré 40 % des citoyens de l’Illinois votant pour Trump en 2020.

De même, étant donné que les hôtes de CNN sont si soucieux de dessiner des districts proportionnés à la démographie de l’État, ils devraient probablement jeter un œil au Maryland, où les républicains détiennent actuellement 1/8 (12,5%) des sièges à la Chambre. 32,4% des habitants du Maryland ont voté pour Donald Trump en 2020.

Les démocrates sont également sur le point de faire des ravages dans le district de New York : Dave Wasserman a expliqué dans un tweet comment le processus de redécoupage contrôlé par les démocrates pourrait transformer une carte 19D-8R en une carte 23D-3R.

Foreman a conclu le segment avec un appel dramatique à la « démocratie », c’est-à-dire tout ce qui est le mieux pour le Parti démocrate : « En ce moment, comme je l’ai dit au Texas, ce sont les républicains qui prennent ce ballon et courent avec et bien sûr les démocrates disent, hé , ce n’est pas la démocratie, couper les gens. La démocratie, c’est les amener.«

Si seulement CNN arrêtait de fermer les yeux sur l’affaiblissement de la démocratie par les démocrates.

Salle de presse de CNN avec Ana Cabrera

26/10/21

13:48:54

ANA CABRERA : Nous sommes de retour avec une prise de pouvoir républicaine au Texas alors que le GOP espère consolider le contrôle avec une nouvelle carte du Congrès. Le processus de redécoupage une fois par décennie est maintenant terminé, et les opposants disent que la carte gerrymandered montre pourquoi le Congrès doit adopter une nouvelle législation sur les droits de vote. Allons voir Tom Foreman de CNN au mur magique pour tout décomposer. Tom, explique pourquoi les démocrates tirent la sonnette d’alarme au Texas.

TOM FOREMAN : Parce qu’ils voient cela comme une atteinte fondamentale à la démocratie. Jetez un œil à ce qui s’est passé ici au Texas sous le contrôle des républicains en ce moment. Au cours des dix dernières années, 95% de la croissance de la population du Texas s’est produite parmi les personnes de couleur qui sont plus enclines, en tant que groupe, à voter démocrate. 95%. Regardons ici des chiffres un peu plus précis. À l’heure actuelle, la population blanche du Texas est d’environ 40%, la population hispanique ou latino, d’environ 39%, donc ils sont pratiquement égaux. Regardez pourtant ce que fait ce nouveau découpage. Selon cette formule, les circonscriptions à majorité blanche, 23. Les circonscriptions à majorité hispanique, 7. Il y a donc un énorme avantage étant donné aux circonscriptions à majorité blanche qui auront tendance à voter plus républicain par rapport à toutes les autres circonscriptions. La majorité hispanique – les Hispaniques de l’État, les personnes de couleur de l’État, sont la raison pour laquelle ils ont obtenu plus de sièges au Congrès, mais la récompense en est que leur influence politique est diminuée dans l’État par les républicains qui peuvent bénéficier de ces extras sièges, Ana.

CABRERA : Et les démocrates ont essayé d’adopter quelques projets de loi sur le droit de vote. Si ceux-ci étaient passés par le Sénat, auraient-ils empêché que cela se produise?

CONTREMAN : Ils pourraient très bien l’avoir fait. Jetons un coup d’œil à l’histoire de ce qui se passe au Texas. Pendant de nombreuses années, la carte change, ils sont nécessaires – le ministère de la Justice ou la cour fédérale pour pré-autoriser ceux-ci, pour dire en gros, d’accord, nous pensons que vous n’essayez pas de supprimer des groupes de personnes de couleur et de les rendre moins puissants politiquement . Vous ne faites pas ça. Il a dû être pré-autorisé. Mais ensuite, en 2013, la Cour suprême a fondamentalement vidé la Loi sur les droits de vote et a dit, hein, cela ne doit plus se passer de cette façon. Et beaucoup de gens à l’époque disaient que c’était ce qui allait se passer et maintenant ce sont les résultats que vous semblez obtenir. Et donc si vous regardez vers l’avenir, qu’avons-nous à venir? Eh bien, vous allez avoir des batailles judiciaires pour ce qui a déjà été fait. La question est le timing. Ceux-ci peuvent-ils se produire assez rapidement pour affecter les prochaines élections? Ceux qui les élèvent voudront qu’ils se produisent rapidement, mais ce n’est pas toujours le cas. Et il y aura un combat pour faire adopter une nouvelle législation, une idée de dire que vous ne devriez pas laisser cela se produire. Je ferai remarquer, Ana, qu’il y a des États qui ont contourné le problème des gerrymanders. Il y a des États où les deux parties se sont réunies et ont dit, nous devrions avoir des élections justes et démocratiques, les deux parties en bénéficient. Mais au Texas, où les républicains perdent de l’influence dans l’État qui a toujours été rouge, ils ne sont pas près de laisser faire cela, du moins c’est la preuve de ce dernier gerrymander.

CABRERA : On se demande pourquoi ils ne feraient pas plus d’efforts pour courtiser ces électeurs, ces électeurs hispaniques.

CONTREMAN : Eh bien, vous pourriez discuter de cela à propos des deux parties tout le temps. Pourquoi ne font-ils pas un peu plus pour répondre à leurs électeurs et attirer d’autres personnes vers leur parti et si souvent cela ne semble pas être le cas. À l’heure actuelle, comme je l’ai dit au Texas, ce sont les républicains qui prennent ce ballon et courent avec et bien sûr les démocrates disent, hé, ce n’est pas la démocratie, pour couper les gens. La démocratie, c’est les faire entrer.

CABRERA : Tom Foreman, merci de l’avoir fait, vous savez, juste là devant nous, si noir et blanc, faute d’un meilleur terme. Appréciez-le.