Dem NJ Gov Phil Murphy déclaré vainqueur de la candidature à la réélection, mais beaucoup se demandent ce qui s’est passé dans le comté de Bergen

Le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, a été déclaré vainqueur de sa candidature à la réélection, battant le challenger républicain et ancien législateur de l’État Jack Ciattarelli par une très faible marge.

Depuis la dernière mise à jour avec le Washington Post, Murphy est en hausse de près de 20 000 voix.

Cependant, beaucoup se demandent ce qui s’est passé dans le comté de Bergen, le comté le plus peuplé de l’État, où Murphy a remporté plus de 11 000 voix.

Comme l’expert politique « Conservative Black Man » a tweeté, « Quelque chose s’est passé dans le comté de Bergen, New Jersey à 01h54 HE le 3 novembre 2021. »

Quelque chose s’est passé dans le comté de Bergen, dans le New Jersey, à 1 h 54 HE le 3 novembre 2021. – Suburban Black Man 🇺🇸 (@goodblackdude) 3 novembre 2021

Un autre utilisateur de Twitter, Paul A. Szypula, a expliqué: «Comté de Bergen, NJ 100% rapport minuit: 219 894 voix Ciattarelli en hausse de 5% 7h30: 261 528 voix Murphy en hausse de 4% Les démocrates ont » trouvé » 41 634 voix. Auditer le New Jersey ? »

Comté de Bergen, New Jersey 100% de rapports Minuit : 219 894 voix

Ciattarelli en hausse de 5% 7h30 : 261 528 voix

Murphy en hausse de 4% Les démocrates ont « trouvé » 41 634 voix. Auditer le New Jersey ? ?? – Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) 3 novembre 2021

Un certain nombre de comtés du New Jersey sont passés du bleu au rouge lors des élections et l’ancienne présidente du Nevada GOP, Amy Tarkanian, pensait que Bergen en était un aussi, avant le changement.

« Pas une seule personne ne pensait que le New Jersey basculerait en rouge. Le candidat républicain Ciatarelli est actuellement en tête dans le comté de Bergen. Joe Biden est un président raté », a tweeté Tarkanian hier soir juste avant 23 heures.

Beaucoup attribuent le changement aux votes anticipés ou par correspondance qui sont comptés dans le comté.

Le greffier adjoint du comté, Steve Chong, a déclaré à NewJersey.com: « Nous avons trois agences différentes avec trois fonctions différentes, nous n’avons donc pas de dossier unifié, mais nous y travaillons. »

Quoi qu’il en soit, les autorités doivent trouver un moyen de s’assurer que ce genre de volte-face de fin de soirée ne continue pas à se produire, car cela peut rendre les électeurs sceptiques quant aux résultats.

