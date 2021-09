Demain à Valladolid, Salvi Jiménez vs. Sergio González

Dario Pérez

Pesée correcte à Valladolid entre Salvador Jiménez (7-0, 1 KO) et le Nicaraguayen Sergio González (10-25-5, 7 KO). Les deux ont fait leur part et ont respecté les 61 kilogrammes convenus pour le combat.

Le combat, six rounds et co-promu par MGZ et Pucela Boxing, aura lieu demain vendredi au centre sportif Pilar Fernández Valderrama dans la ville natale de Salvi, qui était à ESPABOX cette semaine offrant son point de vue sur la situation de la boxe espagnole et de nombreux plus de choses.

Le boxeur local, après la pesée, nous a dit qu’il avait l’air “Vainqueur, nous allons sortir travailler les six manches et nous verrons, car je suis dans une forme incroyable”. Jiménez a également montré “Très heureux de combattre à nouveau à Valladolid, à domicile, après plusieurs années”.

Pour sa part, González nous a expliqué que «Je me suis bien préparé contre un garçon qui est invaincu, et j’ai lu qu’il dit qu’il va m’assommer au deuxième tour. On verra que sur le ring, j’espère donner un bon combat et que le meilleur gagne. Je suis toujours prêt à résister à tous les assauts et à essayer de surprendre ».

Le gala, qui débutera à 21 h 30, mettra également en vedette plusieurs combats amateurs des meilleurs combattants de la région.