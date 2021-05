“ Demain m’appartient ”: Alex Harvey embrasse l’avenir

Alex Harvey parcouru un chemin long et ardu vers son succès au milieu des années 1970 au Royaume-Uni. En mai 1975, il était en route pour sa toute première apparition dans l’album Top 10 avec son line-up Sensational Alex Harvey Band. Pas étonnant que l’album s’appelle Tomorrow Belongs To Me.

Sensationnel depuis ’72

Le groupe enregistrait sous la bannière SAHB depuis 1972 avec l’album Framed, qui contenait principalement des compositions de Harvey, mais qui portait le nom du joyau Jerry Leiber-Mike Stoller qu’ils couvraient. Il a également montré leurs racines blues avec une version de Willie Dixon “I Just Want To Make Love To You”.

La première apparition dans les charts britanniques par le groupe a eu lieu en octobre 1974, avec l’album The Impossible Dream, qui a fait ses débuts et a atteint un sommet au 16e rang. C’était dans les jours avant que Harvey and co connaisse leur grand succès en simple crossover. Cela n’arriva qu’à l’été 1975, lorsque leur lecture idiosyncratique et très divertissante de Tom Jones«Delilah» a atteint le Top 10.

Mais l’audience de leur album était assez bien établie pour que sur la carte du 10 mai 1975, les styles rock excentriques de leur album Tomorrow Belongs To Me entraient au n ° 18. Une semaine plus tard, il était dans le Top 10, au n ° 9. À présent, le groupe était presque entièrement autonome, coproduisant l’album avec David Batchelor et écrivant presque tout son propre matériel.

Les structures de chansons éclectiques et souvent théâtrales du disque ont rappelé tout le monde Frank Zappa à L’OMS à Procol Harum, et l’album a encore établi le Sensational Alex Harvey Band comme l’un des actes les plus distinctifs de Grande-Bretagne du milieu des années 1970. Les acheteurs célibataires découvriraient leurs charmes plus tard cette année-là. Pendant un certain temps au moins, demain appartenait bel et bien à Alex Harvey.

