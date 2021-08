«Demain» médical alors que Chelsea sanctionne la sortie du joueur à des conditions surprenantes

in

Emerson Palmieri subira un examen médical avec Lyon jeudi pour terminer son transfert de Chelsea – mais il devra parvenir à un accord avant que le transfert ne devienne officiel.

Chelsea a essayé de trouver un preneur pour Emerson après avoir pris du retard sur Ben Chilwell et Marcos Alonso dans l’ordre hiérarchique à l’arrière gauche. Il n’a disputé que deux matches de Premier League la saison dernière. En fait, le plus grand nombre de matchs de championnat qu’il ait jamais disputés au cours d’une saison pour les Blues n’était que de 15, lors de l’avant-dernière saison.

Du point de vue du joueur, il est maintenant important de trouver un temps de jeu plus régulier ailleurs – même s’il est resté un membre régulier des équipes italiennes alors que ses chances en club ont été limitées.

Le vainqueur de l’Euro 2020 était recherché en Serie A, mais l’intérêt de Lyon s’est manifesté en début de semaine. Les choses se sont accélérées rapidement et la ligne d’arrivée est maintenant en vue pour le transfert.

Selon L’Equipe, Emerson passera un examen médical jeudi après que Lyon a conclu un accord avec Chelsea.

L’équipe de Ligue 1 le prendra en prêt, sans option d’achat. Étant donné que le contrat d’Emerson expire en juin 2022, les Blues le lieront d’abord à un accord à plus long terme. Ce serait une répétition de la stratégie utilisée lors du déchargement de Michy Batshuayi à Besiktas.

Si cela signifie qu’il pourra jouer davantage, Emerson acceptera les conditions avant de se rendre en France. Tant qu’il signera ses papiers avec Lyon jeudi, il pourra jouer pour eux ce week-end.

Emerson est entré en jeu en tant que remplaçant lors du premier match de Premier League de Chelsea de la saison, une victoire sur Crystal Palace. Cependant, d’autres opportunités s’ouvriront pour lui avec Lyon, qui l’a vu comme leur meilleure cible arrière gauche tout l’été.

Ce faisant, ils devraient remporter la course pour le signer devant les prétendants rivaux Napoli, qui voulait le réunir avec son ex-entraîneur rom Luciano Spalletti.

La conclusion est maintenant imminente, Lyon étant prêt à recruter son homme – mais juste pour une saison. Cette fois l’année prochaine, Chelsea aura d’autres décisions à prendre à son sujet.

Emerson prêt à jouer

Le défenseur d’origine brésilienne a récemment déclaré à ESPN : “Je sais que ce n’est pas facile, mais j’ai faim de jouer. Je veux jouer, je sais que je peux être sur le terrain, j’y ai déjà goûté.

« Alors, je ferai tout pour être sur le terrain. Bien sûr, il me reste encore deux ans de contrat avec Chelsea, qui est un grand club.

« J’ai déjà prouvé que je pouvais jouer ici, mais en même temps, je veux être sur le terrain. Je veux jouer, je veux me sentir important, comme je l’ai déjà ressenti.

“Je veux avoir le même sentiment que j’ai ressenti quand j’ai marqué le but contre l’Atletico Madrid, avoir le même sentiment quand j’ai gagné l’Euro.

« Je vais vraiment choisir la meilleure option. Si c’est pour rester à Chelsea, si ça arrive à Naples ou à une autre équipe.

« J’ai encore 25 jours, pratiquement, pour réfléchir, pour pouvoir choisir le meilleur endroit, n’est-ce pas. Où ils me veulent vraiment, me veulent heureux, et où je vais choisir.

« Parce que j’ai 27 ans aujourd’hui, donc je suis à un âge où je pense être au sommet de mon âge de maturité, en tant que joueur, comme tout le reste. »

LIRE LA SUITE: Chelsea exauce le vœu de Tuchel après le début des pourparlers sur le transfert en Serie A