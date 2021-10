Demain, première défense de Jon Míguez contre Jonathan Valero

Darío Pérez et Carlos Lavin

Le champion d’Espagne des poids welters, Jon Miguez (14-0, 6 KO) défend son titre demain pour la première fois contre Saragosse Jonathan Valéro (10-6-1, 3 KO). Ce sera au Palacio de los Deportes de Santander, dans la province où réside Míguez, à Castro Urdiales.

Ce sera la première défense de Míguez, qui a obtenu la ceinture en éliminant Ricardo Roser en avril dernier. Il a ensuite eu un combat compétitif contre Miroslav Serban en juillet. Risquez maintenant le championnat pour la première fois dans cette défense volontaire; il est le favori pour l’emporter en raison du tournage, de la carrière et du double statut de champion et local. Son rival, le bricoleur Valero, est revenu sur le ring il y a quelques semaines après deux ans d’absence en raison de divers facteurs et tentera de surprendre le combattant cantabrique invaincu.

Tous deux sont passés par les micros d’ESPABOX dans les jours précédant le combat. Míguez a souligné que «Je me prépare depuis le 1er septembre, je m’entraîne deux fois par semaine. J’aimerais imprimer mon rythme samedi, je pense que je suis très bien physiquement et dans ma tête je ne vois sortir que le bras levé ».

Jonathan Valero, pour sa part, nous a dit qu’il y avait «Je me suis battu avec des gars plus lourds et j’avais l’air bien. On va essayer de ne pas faire d’erreurs du passé, d’être intelligent et que les fans repartent heureux après un grand combat ». Tous deux s’exprimaient dans un cadre d’une énorme cordialité, avec gratitude et admiration chevaleresque pour leur adversaire avant le duel.

Les deux ont réussi le test d’échelle, donnant à Castro Urdiales un poids de 66 400 kilogrammes, arrêtant le Valero romain à 66 350 kg, tous deux inférieurs à la limite de poids welter, 66 700 kg.

La soirée sera promue par MGZ, et comportera trois autres matchs professionnels : Le Cantabrique d’origine colombienne, Santiago Vanegas (5-0, 1 KO), affrontera l’Italien Andrea Lo Sicco (0-2-2) à 6 tours, au super poids coq. le dominicain Lune de Saül (5-2, 1 KO) rencontrera le vétéran ukrainien Artem Ayvazidi (12-21-1, 5), 6 rounds à l’intérieur du super léger, et le basque Jokin Garcia (1-0, 1 KO) se battra avec l’Ukrainien Evgen Kostenko (1-0, 1 KO), dans un combat invaincu a convenu de 4 épisodes au sein de la division des poids légers.

La Liga Sports proposera les principaux matchs de la soirée samedi soir, à partir de 22h00.