Demande croissante et rendements élevés pour les investissements locatifs de vacances à court terme au Royaume-Uni

Les locations de vacances à court terme continuent de connaître un boom avec l’augmentation des staycations au Royaume-Uni. Quels sont les meilleurs emplacements pour les investissements locatifs de vacances ?

Comme il règne toujours une confusion autour des voyages internationaux, l’appétit pour les séjours au Royaume-Uni est plus fort que jamais. Et cet été est particulièrement chargé avec un nombre croissant de réservations.

Une enquête menée par Sykes Holiday Cottages a révélé que 60% des personnes interrogées ont suggéré qu’elles resteraient au Royaume-Uni pour les principales vacances d’été cette année. Après avoir analysé les chiffres des réservations, les données sur les revenus et les études de consommation, Sykes a également souligné une augmentation de 40 % des réservations de locations de vacances tout au long des vacances scolaires d’été 2021 par rapport aux chiffres de 2019.

De solides rendements pour les locations de vacances à court terme

Avant la pandémie, les propriétaires de locations saisonnières qui louaient leur propriété via Sykes gagnaient un revenu annuel moyen de 21 000 £. Cela devrait augmenter considérablement avec l’augmentation des réservations.

Les propriétaires de locations saisonnières devraient gagner un revenu moyen de 9 500 £ en juillet et août de cette année. Il s’agit d’une énorme augmentation de 56% par rapport au revenu moyen d’été de la même période en 2019.

Avec le potentiel de gagner plus, les nouvelles demandes d’investisseurs pour des locations de vacances à court terme ont plus que doublé en 2021 par rapport à il y a deux ans. Les propriétaires de résidences secondaires et les investisseurs voient les avantages des investissements locatifs de vacances.

Graham Donoghue, PDG de Sykes Holiday Cottages, a déclaré : « L’ensemble de l’industrie du voyage a subi d’énormes changements et perturbations au cours de l’année dernière, mais le marché britannique des séjours a riposté, l’appétit pour les vacances à la maison étant plus fort que jamais.

“Un marché des vacances au Royaume-Uni plus fort restera probablement un incontournable pour les années à venir, ce qui signifie que les opportunités de revenus à long terme pour ceux qui envisagent d’entrer sur le marché maintenant pourraient être substantielles.”

Les meilleurs emplacements pour investir dans des locations de vacances

L’emplacement est essentiel pour tout investissement immobilier, mais surtout pour les locations de vacances à court terme. Trouver des emplacements recherchés peut aider les investisseurs à obtenir de solides rendements.

Actuellement, la demande de vacances dans et à proximité des parcs nationaux est particulièrement élevée. Des recherches récentes suggèrent que les parcs nationaux du Royaume-Uni pourraient accueillir plus de 100 millions de visiteurs cette année. Cela offre des opportunités aux investisseurs qui souhaitent acheter leur première location de vacances ou élargir leur portefeuille.

L’analyse de Sykes Holiday Cottages a révélé que le Peak District est le point chaud de vacances à la croissance la plus rapide cet été. C’est également la destination la plus lucrative pour les investisseurs en location saisonnière avec un revenu annuel moyen de 27 000 £.

Cumbria et Heart of England suivent de près avec un revenu annuel moyen de 26 000 £ et 25 000 £ respectivement. Les deux sont également en haut de la liste des meilleures destinations pour les réservations de vacances cet été.

Des recherches supplémentaires menées par le courtier hypothécaire Norton Finance ont révélé que le parc national de Snowdonia et le Lake District étaient les meilleures opportunités d’investissement. Le courtier a créé une formule combinant les prix de l’immobilier, les prix de location mensuels moyens, les rendements locatifs bruts et les données de recherche Google.

Avec ses lacs glaciaires, ses montagnes et ses sommets escarpés et ses liens littéraires solides, le Lake District de Cumbria enregistre le volume de recherche mensuel moyen le plus élevé avec 368 000. La demande devrait rester élevée pour les locations à court terme dans le Lake District dans les mois et les années à venir.

Avec ses lacs glaciaires, ses montagnes et ses sommets escarpés et ses liens littéraires solides, le Lake District de Cumbria enregistre le volume de recherche mensuel moyen le plus élevé avec 368 000. La demande devrait rester élevée pour les locations à court terme dans le Lake District dans les mois et les années à venir.