demande d’aller à l’America’s Cup et aux Jeux de Tokyo

Neymar Jr. a renouvelé jusqu’en juin 2025 … et a commencé à exiger. Son premier caprice est d’aller à la Coupe de l’America et aux Jeux olympiques de Tokyo, ce qui signifie passer plus de deux mois habillé dans le 10 verdeamarela.

C’était un secret de polichinelle au Brésil, que Ney ne voulait pas manquer l’épreuve olympique, où il a la possibilité de chercher sa deuxième médaille d’or consécutive, après la victoire à Rio 2016, lors d’une finale anthologique contre l’Allemagne dans un Maracana affolé.

Et bien sûr, le Brésilien a attendu de signer son nouveau contrat, et d’être en position de force, de communiquer au PSG qu’il veut être à Tokyo, ce qui voudrait dire qu’il raterait toute la pré-saison de son équipe. Depuis, après sa tournée au Japon, il devrait faire au moins trois semaines de vacances.

Si tout se passe selon ses plans, Ney serait concentré avec la Seleçao du début juin au 7 août, c’est alors que la finale du tournoi olympique de football masculin est prévue au stade de Yokohama, un lieu magique pour les Brésiliens depuis qu’ils y ont remporté leur dernière Coupe du monde en 2002.

En principe, l’entraîneur brésilien, Tite, convoquera ce vendredi à Neymar pour disputer les deux matches de qualification pour le Qatar 2022 que le canarinha a disputés en juin: contre l’Équateur, le 4 au stade Beira-Rio de Porto Alegre, et le 8, à Asunción, contre le Paraguay. Le Brésil mène les éliminatoires sud-américains avec quatre victoires en quatre matchs.

VOUS VOULEZ VOTRE PREMIÈRE AMERICA CUP

L’intention de Tite est d’emmener toute l’artillerie à l’America’s Cup, que, si Conmebol ne change pas d’emplacement ce vendredi, il se tiendra en Argentine et en Colombie entre le 13 juin et le 10 juillet. La Seleçao devrait jouer tous ses matches sur le territoire colombien, ce qui semble aujourd’hui une chimère en raison des très graves problèmes sociaux que traverse le pays sud-américain.

Neymar veut aller en Copa América, car c’est un titre qu’il n’a pas sur son palmarès. Lors de la dernière édition, celle de 2019, remportée par l’équipe de TiteLe 10, il a dû suivre le tournoi depuis les tribunes, car il a été blessé lors d’un match amical, alors qu’il était au milieu d’un ouragan médiatique en raison de fausses accusations d’abus sexuels.

L’intention de Ney est que dès la fin du tournoi continental, il s’engage avec la Seleçao olympique, qui fait ses débuts à Tokyo 2021 le 22 juillet. précisément, contre l’Allemagne, dans laquelle il s’agit d’une réédition de la finale de Rio 2016 à Maracana.

Ce seraient les troisièmes Jeux pour Neymar, puisqu’il était également à Londres 2012, lorsque la Seleçao, dirigée par Mano Menezes, a perdu la finale contre le Mexique et a obtenu une médaille d’argent très amère. En 2012, il était joueur pour Santos, en 2016 pour le Barça et, maintenant, en 2021 pour le PSG.

UN PRÉCÉDENT POUR MBAPPÉ

Ce que Neymar est prêt à faire crée un précédent très dangereux pour le PSG, car Kylian Mbappé, s’il n’arrive pas à quitter le club cet été, voudra peut-être répéter la même stratégie. L’attaquant disputera le Championnat d’Europe et, étant d’âge olympique, il voudra peut-être se rendre avec son équipe à Tokyo, où il chercherait une médaille d’or qui pourrait briller à côté de la Coupe du monde remportée avec les Bleus en Russie 2018.

Marquinhos, capitaine du PSG, sera sûrement en Copa América et pourrait également demander à participer au projet olympique brésilien. De cette façon, il jouerait ses deuxièmes Jeux, puisqu’il a remporté la médaille d’or à Rio. La CBF serait sûrement ravie de l’avoir aux deux tournois.

Neymar a mis le PSG sur les cordes. Il sera très intéressant de voir si la direction de votre club parvient à la mettre au carré quand l’intérêt du Barça vient de dribbler pour cibler le projet qatari à Paris.

L’équipe de France devra non seulement se mettre d’accord avec sa superstar mais devra parvenir à un accord avec la CBF. Et cette tâche sera confiée à un Brésilien, Leonardo de Araujo, Directeur sportif du PSG qui, à l’époque où il jouait, a remporté la 94 Coupe du monde avec le Brésil.