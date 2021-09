Demande de Covid-19 rejetée? Voici comment déposer une plainte auprès de l’assureur, du médiateur et du tribunal de la consommation

in

Le coronavirus n’est pas encore sorti d’affaire et la menace de la troisième vague fait le tour. Bien que le maintien de tous les protocoles Covid-19 soit la nécessité du moment, il faut également s’assurer qu’il existe une couverture d’assurance maladie adéquate sur laquelle se rabattre en cas de besoin. Mais, ces derniers temps, il y a eu des appréhensions au sujet des réclamations d’assurance liées à Covid-19 non acceptées par les assureurs ou des réclamations retardées ou partiellement payées aux assurés.

Les compagnies d’assurance maladie ont reçu un total de 23,06 réclamations lakh d’une valeur de 29 341 crores de roupies au 6 août 2021, selon les chiffres compilés par le General Insurance Council. Cependant, les compagnies d’assurance ont réglé jusqu’à présent Rs 17 813 crore impliquant 18,99 lakh réclamations.

Afin de clarifier l’air autour des réclamations d’assurance et du mécanisme permettant aux assurés de soulever un grief, FE Online, dans une interview par e-mail, a recherché les réponses concernant le règlement des réclamations auprès de Abhishek Tripathi, associé directeur, Sarthak Advocates & Solicitors. Extraits :

Quelle est la marche à suivre si une réclamation est refusée? Quel est le processus et le délai avant de déposer une plainte auprès de l’assureur, du médiateur et du tribunal de la consommation ?

Si la demande est refusée, le preneur d’assurance doit s’enquérir des raisons. Souvent, le rejet pour des motifs tels que des factures ou des documents inadéquats peut être résolu en soumettant les documents pertinents.

Contre le rejet d’une réclamation, le premier recours est devant le comité des griefs de l’assureur. Bien qu’aucun délai n’ait été spécifié pour le même, il sera idéal de se prévaloir de ce recours dans les 3 ans suivant le rejet de la réclamation pour éviter que la réclamation ne devienne prescrite en vertu des lois de prescription.

Contre la décision du comité des griefs, l’ombudsman peut être saisi. La communication de l’assureur doit préciser les coordonnées de l’ombudsman à contacter. L’ombudsman doit être saisi dans un délai d’un an à compter de la date de rejet de la plainte par le comité des griefs de l’assureur.

Si le consommateur n’est pas satisfait de la décision du Médiateur, il peut saisir les tribunaux de la consommation dans un délai de 2 (deux) ans.

Il est pertinent de noter que l’IRDAI a mis en place un système d’enregistrement des plaintes en ligne appelé Système intégré de gestion des plaintes (IGMS) où le formulaire avec la plainte peut être rempli et soumis. Les réclamations déposées sur IGMS sont transmises à l’assureur ainsi qu’à l’IRDAI. L’IRDAI surveille le traitement de la plainte déposée sur le portail IGMS.

Dans le cas où une réclamation est partiellement réglée, doit-on accepter et plus tard s’adresser au tribunal, etc. pour régler la totalité des cotisations ?

Il est courant que les compagnies d’assurance demandent à l’assuré une lettre ou un engagement libérant l’assureur de toute réclamation ultérieure. Il est conseillé d’éviter de prendre de tels engagements, et lorsque de tels engagements sont forcés, une réclamation est immédiatement déposée auprès de l’assureur. Les réclamations partiellement réglées peuvent donc être acceptées sous réserve et les tribunaux peuvent être saisis pour le règlement de la réclamation restante. Les tribunaux peuvent devoir être convaincus, dans de tels cas, que la décharge, le cas échéant, exécutée par le consommateur a été exécutée sous la contrainte et doit être ignorée.

Quelle est la tendance générale en termes de règlement des sinistres Covid-19 par les compagnies d’assurance ?

Le délai de règlement des sinistres a été réduit par la plupart des assureurs suite à la directive de l’IRDAI, cependant, certaines inquiétudes concernant le règlement subsistent. Selon les données de l’industrie, au 19 juillet 2021, sur le total des réclamations déclarées de Rs 27 640 crore, des réclamations d’une valeur de Rs 16 396 crore ont été réglées. Les montants des règlements variaient entre 55 % et 65 % de la réclamation.

Lors de la première vague de Covid (jusqu’au 22 février 2021), les assureurs ont déclaré des sinistres d’une valeur de 13 736 crores de Rs, dont des sinistres d’une valeur de 7 125 Rs ont été réglés.

Dans la deuxième vague – du 23 février au 19 juillet 2021 – de réclamations totales d’assurance maladie de Rs 13 905 crore, des réclamations d’une valeur de Rs 9 271 crore ont été réglées.

Selon l’IRDAI, dans combien de jours les assureurs doivent-ils rembourser l’assuré ?

Selon les directives émises par l’IRDAI, les assureurs sont tenus de régler ou de rejeter le sinistre, selon le cas, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du dernier document nécessaire. Lorsqu’une enquête est justifiée, l’assureur est tenu de terminer l’enquête dans les 30 jours et d’accepter ou de rejeter la réclamation dans les 45 jours suivant la réception du dernier document nécessaire. En cas de retard dans le paiement de la réclamation, l’assureur est tenu de verser des intérêts à un taux de 2 % supérieur au taux bancaire, à compter de la date d’exigibilité du remboursement.

