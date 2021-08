Demande de fonctionnalité : Apple doit réorganiser la fonctionnalité de fil d’iMessage

in

L’une des principales caractéristiques d’iMessage avec iOS 14 était la fonction de réponse filaire. Mais dans une discussion de groupe avec de nombreux amis ou avec plusieurs conversations simultanées, iMessage peut toujours devenir très déroutant. Voici comment y remédier.

J’ai travaillé avec mon collègue Parker Ortolani pour créer un concept de demande de fonctionnalité qui aurait dû venir avec iOS 15 mais, malheureusement, on ne sait toujours pas quand ou si Apple réorganisera un jour iMessage comme nous le souhaitons.

Je pense que le meilleur moyen de dissiper la confusion lorsque vous avez plusieurs conversations en même temps est d’introduire une nouvelle fonctionnalité de fil comme le font déjà Slack et Discord. Lorsque vous répondez à un message, plutôt que de créer un fil de discussion sans fin, il serait préférable que cette séquence passe à un autre onglet.

Comme Parker et moi l’avons imaginé, avec un petit bouton « Réponses », les utilisateurs pouvaient trouver tout ce qu’ils voulaient sur un sujet. Cela ressemblerait au bouton utilisé par Apple lorsque les utilisateurs peuvent rejoindre un appel FaceTime dans une discussion de groupe et en haut de ce bouton “Réponses”, le premier message serait épinglé. Facile, non ?

La question suivante que vous poseriez est la suivante : alors comment puis-je savoir si quelqu’un a répondu à un fil puisque cela ne fonctionnerait pas comme il le fait actuellement. En fait, nous avons pensé à un nouveau bouton de fil dans le coin supérieur droit de l’application Messages.

Chaque fois qu’il y a un nouveau message dans un fil, cette icône apparaît dans le chat afin que vous sachiez qu’il y a une réponse quelque part. Encore une fois, un peu comme Slack qui vous avertit lorsque vous avez une nouvelle réponse dans un fil.

Apple devrait vraiment réorganiser iMessage

Avant la WWDC21, j’ai écrit un article sur les façons dont Apple pourrait améliorer iMessage. À cette époque, l’une de mes plaintes était le fait qu’il est si difficile de rechercher les anciens messages, car ils ne se chargent pas après un certain temps.

Ainsi, même si vous avez des années de messages stockés dans iCloud, vous ne pouvez pas y accéder. Avec iOS 15, Apple apporte quelques ajouts intéressants, ainsi qu’une nouvelle personnalisation Memoji. La fonctionnalité “Partagé avec vous” est la principale fonctionnalité de Messages et c’est vraiment génial. La façon dont vous pouvez regarder, lire et écouter quelque chose puis répondre exactement quand la personne vous a envoyé quelque chose est incroyable. C’est une fonctionnalité sur laquelle Apple a clairement mis beaucoup d’efforts.

Mais à part la fonctionnalité Shared With You, il y a presque tout pour l’une des applications les plus populaires d’Apple. Il y a quelques mois, voici ce que je pense qu’Apple devrait également ajouter à iMessage :

Supprimer les messages récemment envoyés ; Correction de l’intégration Mac avec d’autres appareils – plus de groupes doublés ; Laissez les utilisateurs stocker tous les messages qu’ils ont – et laissez-les accéder aux messages ; Laissez un utilisateur envoyer un lien, puis affichez l’aperçu plutôt que d’attendre que l’aperçu s’affiche, puis envoyez le message.

Que pensez-vous de ce nouveau concept de fil sur iMessage ? Quelle est la fonctionnalité que vous souhaitez le plus qu’Apple présente dans Messages ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :