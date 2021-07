Demande de fonctionnalité : Apple TV et HomePod ont besoin d’une meilleure intégration

Le Real Madrid a organisé un match d’entraînement contre l’équipe de la division Segunda Fuenlabrada aujourd’hui à Valdebebas. La station de radio espagnole Cadena COPE a rapporté que Los Blancos avait remporté une victoire 3-1 avec des buts de Chust, Odegaard et Mariano. Ancelotti et son équipe d’entraîneurs se sont principalement concentrés sur l’entraînement physique […] More