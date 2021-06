Demande de fonctionnalité watchOS 8 : sonnerie, bonjour, appel Apple Watch ; ‘Terminer l’appel pour continuer’

Apple Watch Series 3 prend beaucoup de chaleur avant la WWDC. La chose accepte à peine les mises à jour de watchOS 7, ne fonctionne pas avec la configuration familiale et rend la bien meilleure Apple Watch SE trop chère. Ma plainte d’animal familier au sujet de l’Apple Watch affecte également les modèles modernes, et c’était quelque chose que l’Apple Watch Series 3 a introduit.

L’Apple Watch Series 3 était une mise à niveau sérieuse du modèle d’origine Apple Watch et Series 2 qu’elle a remplacé. Une radio LTE intégrée a finalement permis de diffuser de la musique et des podcasts, et elle a été lancée avec la prise en charge d’applications telles que Mail, Messages et Phone, le tout sans nécessiter un iPhone à proximité.

Le service cellulaire sur l’Apple Watch a été très important en 2017 :

Pour moi, le service cellulaire sur Apple Watch sert principalement à être un appel téléphonique loin de la famille et des amis en cas d’urgence. L’Apple Watch Series 2 m’a poussé à commencer à courir en extérieur après avoir testé son GPS intégré, mais courir sans iPhone signifie sortir de la grille. Juste avant la naissance de mon fils il y a quelques semaines, il y a eu une soirée où j’ai demandé à ma femme si c’était sûr de courir quelques kilomètres ou si elle pensait qu’elle pourrait accoucher dans la demi-heure suivante. Elle m’a assuré que tout allait bien (et c’était le cas!) Mais c’était toujours un problème que l’Apple Watch Series 3 résout. – Moi en 2017, à l’époque de la naissance de mon fils

LTE sur l’Apple Watch est toujours un gros problème aujourd’hui. J’espère que nous arriverons finalement à un point où la radio LTE est incluse tout comme le GPS. L’option d’ajouter un téléphone autonome et un accès Internet peut changer la façon dont vous utilisez et comptez sur l’Apple Watch.

Mais j’ai un reproche vieux de plusieurs années à propos de la capacité de l’Apple Watch à être un téléphone lorsque vous êtes loin de votre iPhone. Passons à 2018 lorsque l’Apple Watch Series 4 a fait ses débuts :

Après une année complète de possibilité de passer des appels téléphoniques sur l’Apple Watch sans iPhone à proximité, vous ne pouvez toujours pas quitter l’application Téléphone pendant un appel. – Moi en 2018, je me demande pourquoi tu ne peux pas quitter l’application téléphone pendant un appel

J’ai été vraiment surpris qu’Apple n’ait pas amélioré l’application Phone sur l’Apple Watch une fois qu’elle a pu passer des appels téléphoniques sans iPhone. Si le processeur à l’intérieur de la montre ne pouvait pas le gérer avec la série 3, alors la série 4 résoudrait sûrement ce problème. Ou la série 5. Ou la série 6. Ou la série 7 ?

En pratique, il y a peu de chance qu’il s’agisse d’une limitation matérielle qui n’a pas été résolue par la puissance de traitement. Au lieu de cela, je pense vraiment que l’application Téléphone ne vous permet pas de rester en communication lorsque vous vérifiez une autre application, car Apple n’a tout simplement pas mis à jour son fonctionnement… comme jamais.

Imaginez que vous utilisez votre iPhone et que vous ne puissiez pas consulter votre calendrier ou votre courrier électronique pour faire référence à quelque chose de pertinent pour votre appel. Nous ririons tous si nos iPhones nous demandaient de mettre fin à un appel téléphonique avant de passer à une autre application. C’est exactement l’état de watchOS aujourd’hui. WatchOS 8 la semaine prochaine le changera-t-il ? Peut-être que la 5G nous sauvera tous.

