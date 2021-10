Demande de ProShares pour attirer B, Invesco abandonne, Valkyrie change le téléscripteur en BTFD

« On se souvient de 1993 pour le premier ETF d’actions, de 2002 pour le premier ETF d’obligations et de 2004 pour le premier ETF d’or. 2021 restera dans les mémoires pour le premier ETF lié à une crypto-monnaie », a déclaré ProShares Michael Sapir.

ProShares a lancé le premier ETF lié au bitcoin aux États-Unis sur NYSE sous le ticker BITO. Le PDG Michael Sapir a déclaré que ce lancement marque « une étape importante pour les ETF ».

BITO offre aux investisseurs la possibilité de s’exposer aux rendements Bitcoin, qui jusqu’à présent cette année ont été de plus de 111%, via un compte de courtage. L’ETF peut être acheté et vendu comme une action et ne nécessite pas qu’un investisseur ait un portefeuille crypto ou un compte dans une bourse.

« On se souvient de 1993 pour le premier ETF d’actions, de 2002 pour le premier ETF d’obligations et de 2004 pour le premier ETF d’or. 2021 restera dans les mémoires pour le premier ETF lié à une crypto-monnaie. »

L’ETF de stratégie Bitcoin de ProShares (BITO) investit principalement dans des contrats à terme sur bitcoins et n’investit pas directement dans la principale crypto-monnaie, qui a une capitalisation boursière de 1,17 billion de dollars.

En suivant les contrats à terme Bitcoin cotés sur la bourse réglementée CME, BITO sera confronté au défi du contango – les contrats à terme se négocient généralement avec une prime au comptant et plus l’expiration est éloignée, généralement plus la prime est élevée – ce qui entraînera également une erreur de suivi au fil du temps.

Cependant, ce sera « toujours bon pour le commerce de détail », a déclaré Brett Harrison, président de la plate-forme de produits dérivés FTX.US.

« Les commerçants de détail bénéficient déjà d’un accès facile à la cryptographie au comptant, et ils bénéficieront de la demande indirecte de liquidités au comptant causée par l’augmentation des échanges de contrats à terme cryptographiques par les institutions en relation avec BITO. »

Énorme flux entrant

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 62 200 $ sur Coinbase, tandis que sur CME, il est à 62 565 $. Lundi également, le prix du BTC a atteint 63 330 $, tandis que sur la plus grande bourse au comptant des États-Unis, il était de 62 990 $.

Comme cela le révèle, l’écart entre le prix au comptant des contrats à terme Bitcoin et Bitcoin offre actuellement le rendement annualisé le plus élevé en cinq mois. Sur Binance, la base quotidienne annualisée de BTC a également grimpé à 12,28 %, contre -0,96 % le 24 septembre, mais bien en deçà des 41,4 % de la mi-avril.

Ce commerce de base où un spéculateur achète Bitcoin sur le marché au comptant et vend des contrats à terme à long terme pour verrouiller cet écart entre les deux prix se produit au milieu de la flambée des prix renforcée par l’approbation de Bitcoin Futures ETF.

$BITO pour démarrer sa vie avec 20 millions de dollars d’actifs, ce qui est assez moyen. Compter sur la demande de la base, et j’en suis sûr qu’il y en aura. Combien coûte le q… https://t.co/6f0PyonLB9 – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 19 octobre 2021

Selon le taureau Bitcoin Tom Lee, co-fondateur de Fundstrat Global Advisors, l’ETF attirerait plus de 50 milliards de dollars d’afflux au cours de sa première année.

« Nous pensons que la demande de Bitcoin dépassera les entrées de QQQ », a écrit Lee dans une note lundi, faisant référence au fonds du géant des ETF Invesco QQQ Trust Series 1. Ce fonds vieux de deux décennies suit l’indice boursier de référence Nasdaq 100 et possède plus de 188 milliards de dollars d’actifs pour se classer au cinquième rang des FNB.

C’est BTFD

Valkyrie, quant à lui, a changé le ticker de son ETF à terme Bitcoin en BTFD, un acronyme qui signifie « buy the fu * king dip ».

Selon l’analyste de Bloomberg ETF James Seyffart, Bloomberg a reçu une action de cotation de Valkyrie pour son ETF, qui pourrait commencer à être négocié mercredi ou jeudi. Cependant, le dépôt de prospectus post-effectif auprès de la SEC des États-Unis, précisant quand son ETF à terme Bitcoin commencera à être négocié, est toujours manquant.

Invesco fait marche arrière

Au milieu de toute l’excitation, Invesco a abandonné sa poursuite de Bitcoin Strategy ETF juste un jour avant que le premier produit de ce type ne soit commercialisé.

« Nous avons décidé de ne pas poursuivre le lancement d’un ETF à terme Bitcoin dans l’immédiat à court terme », a déclaré un porte-parole d’Invesco dans un communiqué.

Cependant, ils poursuivront un ETF d’actifs numériques soutenu physiquement et continueront de travailler avec Galaxy Digital dans ce sens, ont-ils déclaré.

Alors qu’Invesco n’a pas encore déposé d’avis auprès de la SEC déclarant officiellement son retrait, un dossier a annoncé lundi qu’il reportait la date d’entrée en vigueur de son FNB à terme à la fin de ce mois.

Bitcoin/USD BTCUSD

62 259,1815 $1 431,962,30 %

Volume 36,94 b Variation 1 431,96 $ Ouvert 62 259,1815 $ Circulation 18,85 m Capitalisation boursière 1,17 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.