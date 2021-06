Demande de recherche interdisciplinaire en raison de la pandémie

La pandémie nous a donné une raison de penser de manière interdisciplinaire et multidisciplinaire.

Par le Dr PN Mukherjee et le Dr Surabhi Kaul

Warren Bennis et Burt Nanus ont inventé un acronyme important « VUCA » en 1987 sur les théories du leadership. Le concept du ‘VUCA World’ a commencé à devenir un concept de gestion important dans le millénaire actuel en raison de l’émergence d’un environnement d’affaires compétitif extrêmement dynamique. L’avancée rapide des technologies telles que le cloud, le Big Data, l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs, le commerce électronique, les imprimantes 3D, la fabrication modulaire couplée aux nouvelles pratiques commerciales dans le monde virtuel, la mondialisation, la libéralisation à travers le monde, l’industrie 4.0, etc. ‘VUCA Monde’. Le monde personnel comme celui des affaires est devenu « volatile », « Incertain », extrêmement complexe » et ambigu ». Bon nombre des pratiques commerciales populaires deviennent hors de propos et obsolètes dans l’environnement actuel. Les personnes et les entités commerciales qui ne peuvent pas s’adapter à ce nouvel environnement « VUCA » deviennent redondantes et obsolètes, incapables de survivre. Le nom du jeu est la vitesse d’adoption et l’agilité. L’information est disponible en abondance dans ce monde de Big data et de cloud. Le monde est passé de la compétition à la cooptation. En phase avec la situation actuelle, la recherche doit être transversale et holistique en s’appuyant sur l’expertise des domaines pertinents de la gestion, en les intégrant pour prendre des décisions pour résoudre un problème, en choisissant la meilleure décision alternative pour l’excellence et la prospérité ainsi que la subsistance dans la vie personnelle ou Domaine d’activité.

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a dévasté le monde entier non seulement en termes de santé physique mais aussi de santé mentale et sociétale en général. Bien que des réflexions distinctes sur COVID 19 aient certainement une place, la recherche interdisciplinaire peut jouer un rôle central dans le pilotage de cette crise sanitaire mondiale. Comme il est dit « De nombreux cerveaux valent mieux qu’un », la recherche interdisciplinaire est la voie à suivre non seulement pour prédire les résultats de cette situation, mais aussi pour nous aider à prendre des mesures proactives. Les perturbations causées par cette pandémie ont ouvert des fenêtres sur de nouveaux paradigmes de recherche sur des problèmes humains comme le bien-être psychologique et la santé mentale qui nécessitent une perspective à long terme et une approche interdisciplinaire. Penser ensemble et sortir des sentiers battus est la nouvelle norme.

Les collaborations entre des talents aux multiples facettes comme les chercheurs et les universitaires ne sont pas nouvelles et ont été observées dans le monde entier sous la forme de recherches multidisciplinaires. Cependant, la recherche interdisciplinaire nécessite l’unification de plusieurs équipes aux spécialités variées pour atteindre un objectif global. Le monde pandémique nécessite à la fois des collaborations multidisciplinaires où des travaux spécifiques à une discipline sont accomplis parallèlement pour cibler un problème commun et des collaborations interdisciplinaires où les chercheurs de toutes les disciplines travaillent conjointement à un problème commun. Par exemple, l’analyse des données et la recherche en sciences médicales peuvent être utilisées ensemble pour prédire anticiper et contrôler les futures pandémies ou toute future calamité médicale. Les ingénieurs, les physiciens et les chimistes peuvent aider à concevoir et à réorganiser les outils et équipements obligatoires pour être utilisés par les travailleurs de première ligne. Cette pandémie est une situation parfaite pour comprendre que nous avons besoin de recherches interdisciplinaires pour faire face à cette crise où les efforts combinés de plusieurs disciplines sont importants pour faire face. Nous avons besoin de décideurs, de chercheurs et de forces de développement érudits pour déployer des efforts combinés pour vaincre cette pandémie.

Si nous parlons de compétences en gestion, elles font partie des compétences les plus importantes requises non seulement dans le monde des affaires mais aussi dans les sciences médicales. La recherche interdisciplinaire dans le domaine des soins de santé et de la gestion profitera au monde avec diverses innovations qui sauvent des vies. Il est pratiquement impossible de s’attaquer individuellement à une situation semblable à une pandémie, il est donc important de travailler ensemble pour résoudre le problème. Ce que nous avons vu, ce sont des collaborations interdisciplinaires entre des domaines similaires comme la médecine, les physiciens, les chimistes, etc., mais une collaboration plus large est nécessaire comme la gestion, la communication, l’informatique, l’analyse et la médecine. De telles collaborations peuvent être rares mais semblent intuitivement prometteuses. Les chercheurs en médecine peuvent examiner les sections complexes de la recherche et les chercheurs en sciences sociales peuvent se concentrer sur une perspective à long terme. Le mélange de telles disciplines renforcera certainement et rendra les résultats plus complets.

Les collaborations interdisciplinaires ne sont pas toujours énormes. Certaines des collaborations en temps réel et simples dont le monde a été témoin étaient généralement axées sur la société et l’homme. Comme la pandémie de coronavirus était nouvelle et que l’on n’en savait pas grand-chose, la collaboration d’experts en informatique, en médias et en santé sur les plateformes de médias sociaux a permis de rationaliser les informations authentiques pour la population. Nous avons été témoins de multiples partenariats entre de petites entreprises où les personnes ayant des besoins ont été identifiées et les produits de première nécessité ont été livrés à leur porte. Une autre innovation dont nous avons été témoins était la télémédecine, où les médias et les médecins ont collaboré pour rendre les soins de santé accessibles aux personnes. Cela semblait très inhabituel à l’époque pré-Covid, mais c’est la nouvelle norme maintenant. Comme il est dit à juste titre, « Il faut parfois un événement cataclysmique pour qu’un changement se produise ».

En parlant de la recherche dans les universitaires, nous avons été témoins d’une pléthore de recherches interdisciplinaires universitaires axées sur divers domaines de la santé mentale, des problèmes sociaux, du deuil de perte d’emploi et, bien sûr, des aspects biologiques de ce virus. La recherche universitaire devrait être davantage axée sur les objectifs et impliquer des intervenants interdisciplinaires. Pour promouvoir cette culture, la recherche interdisciplinaire doit être issue du premier cycle. L’accent devrait être mis sur le choix d’options interdisciplinaires et la formation à la recherche. Le système éducatif indien devrait promouvoir la culture de l’éducation interprofessionnelle dans laquelle les étudiants peuvent choisir certaines matières dans toutes les disciplines. Il est mandaté de réorganiser certains cours classiques et d’y ajouter une saveur contemporaine et interdisciplinaire. L’analytique, l’informatique, le Big Data, le bien-être émotionnel sont quelques disciplines qui sont une nouvelle norme pour chaque discipline, qu’il s’agisse de la santé, des sciences sociales ou de l’ingénierie.

La pandémie nous a donné une raison de penser de manière interdisciplinaire et multidisciplinaire. Les collaborations sont importantes pour les innovations de rupture et les développements sociétaux à long terme. Pour résoudre tout problème complexe et incertain, la recherche interdisciplinaire est la voie à suivre. La situation actuelle émergeant de l’impact lié au COVID-19 sur l’économie, les affaires ou la vie personnelle est devenue très volatile, incertaine, complexe et ambiguë pour chaque individu ou entreprise, changeant tout, du comportement d’achat des clients, de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication aux pratiques du secteur des services menant à l’intégration de processus dans des domaines individuels tels que le marketing, la finance, l’exploitation, etc. dans toutes les organisations nécessitant une recherche interfonctionnelle pour chaque problème ou hypothèse commercial ou académique afin de tirer une conclusion. On dit à juste titre que la collaboration mène à la division du travail et au doublement du succès.

(Le Dr PN Mukherjee est directeur du NMIMS Navi Mumbai Campus et le Dr Surabhi Kaul est professeur adjoint, NMIMS Navi Mumbai Campus. Les opinions exprimées sont les leurs.)

