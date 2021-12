Demande de « viande » – L’Express Financier

Le marché de la livraison de viande en ligne a connu une croissance significative pendant la pandémie. Selon RedSeer, ce marché, qui valait Rs 700 crore en 2019, a plus que triplé de taille en 2021. Cependant, les entreprises de livraison de viande en ligne ne détiennent que 1% du marché total de la viande en Inde, qui est en grande partie non organisé. Des acteurs tels que Licious, Zappfresh, FreshToHome, TenderCuts et Meatigo contrôlent environ 80% du marché de la viande en ligne, tandis que les e-épiciers comme BigBasket et Milkbasket détiennent le reste. La plupart de ces entreprises ont connu une forte augmentation de leurs ventes pendant la pandémie.

Rélever les ‘steaks’

Licious propose plus de 300 références de viande fraîche, de fruits de mer et d’œufs, ainsi qu’un portefeuille prêt-à-cuire (RTC) et prêt-à-manger (RTE). La marque a élargi sa catégorie RTC au cours des derniers mois pour inclure des spécialités régionales comme le poulet au ghee rôti à Bengaluru et le kosha mangsho à Kolkata, ainsi qu’une gamme de collations panées et d’articles tandoori. Les activités RTC et RTE de Licious contribuent à 20 % de son chiffre d’affaires total. Le taux de chiffre d’affaires actuel de la marque est d’environ Rs 1 000 crore, et elle vise à toucher Rs 2 500 crore d’ici la fin de cet exercice.

Licious prévoit de s’étendre à 20 autres villes, contre 14 actuellement, au cours des six prochains mois. « Au niveau national, nos plans d’expansion impliquent de puiser dans les marchés émergents de niveau II et III. Une expansion mondiale est également en vue », a déclaré le porte-parole de l’entreprise.

Pour suivre la hausse des ventes, FreshToHome prévoit d’ajouter de nouveaux produits dans ses catégories RTC et RTE. « Ceux-ci représentent actuellement moins de 3 à 4 % du chiffre d’affaires total, et nous prévoyons que ce chiffre sera d’environ 15 % au cours des 12 prochains mois», a déclaré Shan Kadavil, cofondateur et PDG de la société. L’expansion hors ligne est également au programme – environ 100 nouveaux magasins à travers l’Inde au cours des 12 prochains mois – et la construction d’une présence à Riyad, Mascate et Doha au cours des trois prochains mois.

TenderCuts, qui compte actuellement 54 magasins, prévoit d’atteindre la barre des 100 magasins d’ici mars 2022. Après avoir établi une présence à Chennai, Hyderabad et Bengaluru, la marque prévoit de faire des percées à Delhi, Mumbai, Pune et Coimbatore d’ici l’année prochaine. . « Nous servons plus de 10 000 commandes par jour et la taille moyenne des tickets est de Rs 550. Environ 70 % des commandes proviennent de notre canal D2C ; le reste, dans nos magasins hors ligne », déclare Nishanth Chandran, fondateur et PDG de TenderCuts.

Faire la coupe

Environ 90 % du marché de la viande en Inde n’est pas organisé. Ces entreprises de livraison de viande en ligne ont donc beaucoup de chemin à parcourir. Anand Ramanathan, partenaire de Deloitte India, déclare qu’une grande partie des jeunes montre une plus grande inclinaison vers la consommation de viande, motivée par une concentration croissante sur l’apport en protéines pour rester en bonne santé, ce qui est une bonne nouvelle pour ces marques. « En outre, les éléments de sécurité et d’hygiène, qui ont été les propositions de valeur clés de certains des principaux acteurs, ont encore renforcé la confiance des consommateurs dans le passage à l’Internet », ajoute Ramanathan.

Cependant, le manque d’infrastructures de stockage frigorifique suffisantes, le coût élevé de la livraison sur le dernier kilomètre et la sensibilité aux prix des clients entraînant une faible fidélité de la clientèle sont quelques-uns des principaux défis auxquels ces start-ups de livraison de viande sont confrontées.

« La croissance de ces acteurs dépend de la force avec laquelle ils peuvent contrôler leur chaîne d’approvisionnement – de la volaille, des fruits de mer et de la viande », explique Ankur Pahwa, partenaire chez EY. Afin de se développer, dit-il, ces acteurs devraient envisager d’ajouter de la viande à base de plantes à leur portefeuille, d’élargir les catégories RTC et RTE, de fournir des produits adjacents comme les œufs, le fromage, etc., ainsi que des offres spécialisées pour les festivals et les régions spécifiques. personnalisations de viande.

La croissance à court terme de ces acteurs devrait provenir des métros et des villes de niveau I. Cependant, selon les analystes, il existe également un potentiel important dans les villes de niveau II, qui pourrait être débloqué grâce à une forte présence hors ligne sur ces marchés.

