Demande d’électricité en hausse de 23% en mars

Selon les données du Centre national d’expédition des charges, jusqu’à 115,2 milliards d’unités (UB) d’électricité ont été fournies au cours des 29 premiers jours de mars, soit 3,9 UB par jour.

Même si la demande d’électricité a enregistré une hausse annuelle pour le septième mois consécutif en mars, la demande d’électricité en FY21 devrait baisser de 0,8% sur une base annuelle (en glissement annuel).

Selon les données du Centre national d’expédition des charges, jusqu’à 115,2 milliards d’unités (UB) d’électricité ont été fournies au cours des 29 premiers jours de mars, soit 3,9 UB par jour.

À ce rythme, 123,2 BU d’électricité seront fournis en mars 2021, soit 22,9% de plus que la consommation mensuelle du même mois de l’année dernière, lorsque le verrouillage à l’échelle du pays a été mis en œuvre pour la première fois pour contenir l’épidémie de coronavirus.

La demande d’électricité au cours de la période d’avril à février a diminué de 2,8% en glissement annuel. La consommation électrique du pays a reculé de 8,5% en glissement annuel à 625,6 BU au premier semestre de l’exercice 21, les activités industrielles et commerciales étant restées en sourdine au milieu des verrouillages. La demande a commencé à augmenter à partir de septembre. Avec la forte hausse des températures dans le nord de l’Inde, la demande quotidienne moyenne d’électricité dans le pays a augmenté de 3,4% par an pour s’établir à 3,7 BU en février.

La consommation d’électricité dans des États comme le Gujarat, le Punjab, le Maharashtra et le Bengale occidental, où les besoins industriels et commerciaux représentent plus de 40% de la demande, a augmenté de 3,9%, 5,5%, 1% et 9,1%, respectivement, en février. Le programme de vaccination Covid a été déployé en février, déclenchant une intensification des activités économiques. La baisse des volumes d’électricité consommés par les États hautement industrialisés au cours de l’exercice 20 avait fait baisser la croissance annuelle de la demande du pays à un creux de six ans de 1,3%.

La demande d’électricité au cours de l’exercice 22 devrait enregistrer une croissance annuelle impressionnante, car les chiffres seront comparés aux mois de verrouillage où les besoins ont été supprimés. Comme l’ont noté les analystes de India Ratings, le prix de l’électricité à court terme à l’Indian Energy Exchange a poursuivi sa tendance à l’amélioration en glissement annuel, les prix dépassant Rs 4 / unité en mars, pour la première fois depuis octobre 2018. En février, un Une augmentation de 19,5% en glissement annuel des volumes échangés a été observée sur le marché spot day-ahead.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.