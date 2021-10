Demande d’Invesco: NCLT ordonne à Zee de prendre des mesures pour EGM

in

Le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a ordonné jeudi à Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) de tenir une réunion du conseil d’administration pour examiner la demande de ses actionnaires, Invesco Developing Markets Fund et OFI Global China, de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) du entreprise pour discuter de diverses questions.

La décision du tribunal est venue d’une requête déposée par Invesco et OFI Global China. Les deux investisseurs, qui détiennent ensemble 17,88 % de ZEEL, avaient approché le NCLT pour avoir ordonné à ZEEL de tenir son AGE dans le délai imparti pour reconstituer le conseil d’administration et révoquer deux membres du conseil d’administration et Punit Goenka en tant que directeur général et PDG de la société.

Le banc NCLT, dirigé par Bhaskara Pantula Mohan et CB Singh, a observé que la loi oblige ZEEL à convoquer une AGE et (cela) n’est pas la « discrétion » du conseil d’administration. Selon l’article 100 de la Loi sur les sociétés de 2013, les sociétés cotées sont censées annoncer une date pour une AGE dans les trois semaines suivant la réception d’une telle demande d’un investisseur détenant au moins 10 % d’actions. Le tribunal a également ordonné à la société de communiquer les décisions du conseil de manière appropriée aux actionnaires.

Le NCLT entendra ensuite l’affaire le 4 octobre.

Invesco a été cohérente dans sa demande d’AGE dans ses lettres antérieures, datées du 11 septembre et du 23 septembre, dans lesquelles elle avait demandé à ZEEL de respecter ses obligations fiduciaires et statutaires et de convoquer une AGE.

Mukul Rohatgi, représentant Invesco, a déclaré au tribunal que Zee Entertainment n’était pas géré comme il se doit et que les nouveaux administrateurs devraient siéger au conseil d’administration pour garantir l’intérêt des actionnaires. Rohatgi a également réitéré la demande antérieure d’Invesco d’une AGE, malgré la fusion, pour révoquer le directeur général et chef de la direction Goenka et deux autres administrateurs (qui ont déjà démissionné).

L’avocat de Zee a répondu en disant que les administrateurs indépendants de ZEEL tiendraient une réunion jeudi soir ou vendredi pour répondre aux demandes d’un investisseur de tenir une AGE. «Les administrateurs indépendants de la société se réuniront aujourd’hui (jeudi) soir, qui serait suivi d’une réunion du conseil d’administration. La réunion du conseil d’administration se tiendrait aujourd’hui ou demain, selon le retard de la réunion des administrateurs indépendants, et une décision sur l’AGE serait prise », a déclaré l’avocat de ZEEL, Gopal Subramanium, au tribunal.

« Le conseil d’administration de la société doit se réunir selon le temps statutaire imparti, en relation avec l’affaire. La société continuera à prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des actionnaires et conformément à la loi », a déclaré un porte-parole de ZEEL.

Invesco (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund) et sa filiale OFI Global China Fund, avaient précédemment demandé à ZEEL de convoquer une AGE pour expulser certains administrateurs pour violation présumée des normes de gouvernance d’entreprise. Invesco avait également sollicité la nomination de ses six membres au conseil d’administration de la société.

Concernant le projet de fusion antérieur de ZEEL avec son rival Sony Pictures Networks India (SPNI), l’avocat d’Invesco a déclaré qu’il n’était pas contre l’accord. Cependant, il s’inquiétait d’une baisse de sa participation dans la société fusionnée. “Nous ne cherchons que des éclaircissements à ce sujet”, a déclaré l’avocat principal Janak Dwarkadas, représentant les pétitionnaires.

