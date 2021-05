Demande d’oxygène Covid-19: Vuram lance un portail pan-indien pour suivre les fournisseurs d’oxygène

Les fournisseurs d’oxygène peuvent également visiter le même site Web pour fournir leurs coordonnées et l’état actuel de la disponibilité de l’oxygène dans leurs magasins.

Au milieu du nombre croissant de cas de coronavirus et du déficit d’approvisionnement en oxygène qui en résulte, Vuram, une société d’hyper automatisation, a lancé un portail qui peut aider les gens à trouver des fournisseurs d’oxygène dans leur localité. Un grand nombre de patients et leurs proches ont de plus en plus de mal à organiser des bouteilles d’oxygène vitales, ce qui fait perdre beaucoup de temps à la recherche de fournisseurs d’oxygène auprès de leurs amis et de leur famille. La plate-forme initiée par Vuram appelée “ Oxygen Hall ” viendra en aide à ces personnes, car les personnes peuvent entrer leur adresse et leur localité et contacter directement les fournisseurs d’oxygène vérifiés dans leur voisinage.

Le PDG de Vuram, Venkatesh Ramarathinam, a déclaré dans un communiqué que la plate-forme réduirait le temps que les patients et leurs familles prendraient pour contacter les fournisseurs d’oxygène vérifiés dans leur localité. Ramarathinam a également déclaré que pendant la situation de crise, chaque seconde compte et que l’initiative de la société espère faire la différence et gagner un temps critique en aidant les gens à contacter rapidement les fournisseurs d’oxygène.

En accédant à la plateforme Vuram, les utilisateurs peuvent renseigner leur adresse ou un point de repère dans leur localité pour connaître les fournisseurs d’oxygène disponibles les plus proches. La plate-forme a mis à disposition l’emplacement, le nom et le numéro de contact du fournisseur d’oxygène et l’état de disponibilité d’Oxygen sur la plate-forme.

Faire appel aux fournisseurs et aux personnes d’oxygène pour qu’ils fournissent les dernières informations disponibles sur le portail Le PDG de Vuram, Ramarathinam, a déclaré que la plate-forme fonctionnait sur la base d’informations vérifiées fournies par les personnes et a demandé à tout le monde, en particulier les fournisseurs d’oxygène, de notifier périodiquement l’état de disponibilité actuel sur le Plate-forme.

Les personnes ayant besoin de bouteilles d’oxygène peuvent visiter le portail Varum oxygenhall.in et rechercher les fournisseurs d’oxygène disponibles les plus proches enregistrés sur la plate-forme. Les fournisseurs d’oxygène peuvent également visiter le même site Web pour fournir leurs coordonnées et l’état actuel de la disponibilité de l’oxygène dans leurs magasins.

