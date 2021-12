Demande supplémentaire : un signe de tête recherché pour des dépenses supplémentaires de Rs 3,74 L-cr

Les demandes comprennent un total de 69 subventions et deux crédits.

Vendredi, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a demandé l’autorisation du Parlement pour une dépense supplémentaire de 3 73761 crore de roupies, plaçant le deuxième lot de demandes supplémentaires de subventions pour l’exercice en cours. Cela implique une sortie nette de trésorerie plus élevée que prévu de Rs 2,99,243 crore; le reste serait couvert par des économies ou des recettes améliorées de divers ministères et départements.

Étant donné que l’objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh devrait être manqué de loin (la privatisation de BPCL pourrait s’étendre jusqu’à l’exercice 23) et qu’environ Rs 65 000 crore de revenus potentiels seraient perdus en raison de la récente réduction des taxes sur les carburants, Les promesses de dépenses pourraient rendre difficile pour le Centre de contenir le déficit budgétaire au niveau budgété de 6,8 % du PIB au cours de l’exercice 22, estiment certains analystes. Ceci malgré le fait que les recettes fiscales nettes et le beau transfert de dividendes par la banque centrale dépasseront ensemble l’estimation budgétaire de Rs 1,7 crore lakh, selon une évaluation de l’Icra.

Le côté positif est que le Centre dispose encore d’une certaine marge de manœuvre budgétaire pour absorber une bonne quantité d’engagements de dépenses supplémentaires (le déficit budgétaire n’était que de 36 % de l’objectif annuel jusqu’en octobre). Ainsi, le dépassement de l’objectif de déficit pourrait ne pas être grave, estiment d’autres analystes.

Alternativement, si le gouvernement devait s’en tenir à l’objectif de déficit, il pourrait recourir à une compression des dépenses, ce qui, le plus souvent, signifie une réduction des dépenses d’investissement au cours du dernier trimestre de l’exercice et une réduction marginale de certaines dépenses de recettes, dont certaines disaient-ils. Les dépenses d’investissement du Centre s’élevaient à 46 % de l’objectif annuel au cours des sept premiers mois de cet exercice.

Plus de 80 % des sorties de fonds nettes supplémentaires dans le cadre du deuxième lot de demandes supplémentaires concernent cinq éléments : injection de capitaux propres dans Air India Assets Holding (Rs 62 057 crore), subvention supplémentaire pour les engrais (Rs 58 430 crore) et la nourriture (Rs 49 805 crore) ), l’apurement des arriérés dus aux exportateurs (Rs 53 123 crore) et une plus grande allocation pour le régime national d’emploi rural (Rs 22 039 crore).

Les demandes comprennent un total de 69 subventions et deux crédits.

En juillet également, Sitharaman avait demandé à House un accord pour des dépenses supplémentaires de Rs 1,87 lakh crore, dans le cadre du premier lot de demandes supplémentaires de subventions pour l’exercice 22. Cela impliquait une sortie de fonds supplémentaire nette de Rs 23 675 crore.

L’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar, a déclaré qu’à la fin octobre, 52% de l’objectif de dépenses pour l’année entière avait été atteint et qu’une partie des sorties de fonds nettes plus élevées que prévu dans la deuxième demande supplémentaire de subventions devra être absorbée. par des économies dans d’autres demandes, pour réduire l’impact sur le déficit budgétaire. Pourtant, il y a « une quasi certitude » que le déficit budgétaire dépassera le crore de Rs 15,1 lakh budgété, a-t-elle ajouté.

« Alors que les espoirs qu’une partie substantielle de l’ambitieux objectif de désinvestissement pour l’exercice 22 se réalise s’estompent, nous nous rapprochons d’éventuelles hausses de taux du MPC, les rendements G-sec devraient assister à un inévitable durcissement », a déclaré Nayar.

Entre avril et octobre, les recettes fiscales nettes du Centre ont augmenté de 83% sur un an pour atteindre Rs 10,53 lakh crore, soit 68,1% de l’estimation budgétaire pour l’exercice 22. Cependant, le rythme de la croissance devrait ralentir à partir de novembre, date à laquelle la baisse de la taxe sur les carburants a été effectuée.

Le Centre avait budgétisé une dépense totale de Rs 34,83 ​​lakh crore au cours de l’exercice 22 et un reçu fiscal de Rs 15,45 lakh crore. Cependant, tant les dépenses que les recettes ont dépassé les estimations.

Au lendemain de la deuxième vague, Sitharaman avait annoncé un plan de secours de Rs 6,29-lakh-crore. Cependant, l’impact fiscal net du paquet a été limité à environ Rs 1,3-1,5 crore lakh, selon certains analystes. Cela devrait être facilement absorbé par une réduction des dépenses inutiles dans des dizaines de départements au cours de la première moitié des mesures d’économies fiscales et autres.