Demande tardive: après un démarrage lent, l’introduction en bourse de Paytm voit une fin décente

La partie réservée aux particuliers a été souscrite 1,16 fois le dernier jour de souscription, tandis que la partie destinée aux investisseurs non institutionnels (NII) s’est terminée avec seulement 24% de souscription.

La plus grande offre publique initiale de l’Inde sur One97 Communications, la société mère de Paytm, a été souscrite 1,89 fois le dernier jour des enchères mercredi, selon les données des bourses. Les investisseurs ont fait une offre pour un total de 9.14.09.844 actions contre les 4.83.89.422 offertes.

La part réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 2,79 fois, recevant des offres de 7 36 55 310 actions contre l’offre de 2 63 94 231 suite à des achats tardifs auprès d’investisseurs institutionnels étrangers le troisième jour.

Paytm a fixé la fourchette de prix de l’émission entre 2 080 et 2 150 Rs par action pour augmenter le crore de Rs 18 300 via son offre initiale. L’offre consistait en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 8 300 crore et une offre de vente (OFS) de Rs 10 000 crore de la part de ses actionnaires et promoteurs existants de la société.

L’introduction en bourse de la société a été ouverte aux souscriptions le 8 novembre et clôturée le 10 novembre.

Un jour avant l’introduction en bourse, la société a réussi à lever 8 235 crores de Rs auprès de 122 investisseurs principaux dans la fourchette de prix supérieure de 2 150 Rs par action. L’attribution d’actions aux investisseurs devrait avoir lieu le 15 novembre et la société devrait être cotée en bourse le 18 novembre.

Le géant de la fintech a proposé d’utiliser le produit net de l’offre pour renforcer ses marchés verticaux dans les domaines de l’assurance, du crédit et du commerce électronique. En outre, la société espère également acquérir davantage de commerçants et fidéliser sa clientèle, selon le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) déposé auprès de Sebi.

Il s’agit de la deuxième tentative de Vijay Shekhar Sharma, fondateur et PDG de Paytm, de lancer la vente initiale des actions de la société. Plus tôt en 2010, la société a fait sa première tentative d’entrée sur les marchés boursiers indiens. Cependant, le plan n’a pas été exécuté dans un contexte de forte volatilité sur les marchés à l’époque.

