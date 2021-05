Demande terne: la baisse des émissions de papiers commerciaux indique un ralentissement de la croissance du crédit dans les banques

La tendance pourrait bien se poursuivre au cours du trimestre en cours.

Une baisse d’une année sur l’autre (en glissement annuel) des émissions de billets de trésorerie en avril 2021 pourrait indiquer un ralentissement de la croissance du crédit des banques et des sociétés financières non bancaires (NBFC). Alors que les financiers évaluent le bilan humain que la pandémie fait peser sur leurs entreprises, ils ont commencé à restreindre certains domaines d’opérations qui nécessitent des contacts élevés tels que les décaissements et les recouvrements. Le phénomène se joue à son tour sur le marché du CP, car les entreprises n’ont pas besoin d’autant de fonds qu’elles le feraient dans des circonstances normales.

Selon les données publiées par la Banque de réserve de l’Inde (RBI), les émissions de CP étaient à hauteur de Rs 89,576 crore en avril 2021, soit moins que Rs 1,33 lakh crore en avril 2020. Fait intéressant, avril 2020 a été un mois de verrouillage national, en contraste avec les plus petits verrouillages actuellement en vigueur dans les États.

Les analystes estiment que les entités du secteur financier – banques et non-banques – se sont montrées prudentes quant au bien-être de leurs employés maintenant qu’une souche très virulente du virus Covid-19 infecte les gens. Ainsi, s’il est peut-être encore trop tôt pour déterminer l’impact de la deuxième vague sur les prélèvements de crédit, les prêts ont certainement pris du recul. «Les banques sont préoccupées par les responsables de leurs succursales et les NBFC font également attention à la sécurité des employés. Ainsi, les décaissements ne sont pas là où ils auraient été normalement et les besoins de collecte de fonds des NBFC sont également inférieurs », a déclaré un analyste qui suit le secteur financier.

La tendance pourrait bien se poursuivre au cours du trimestre en cours. Le 3 mai, le directeur général et PDG de la Kotak Mahindra Bank, Uday Kotak, a déclaré que la banque veillait à ce que tous ses employés travaillent à domicile pendant la semaine prochaine, y compris ceux des secteurs verticaux des ventes et des collections. Cet arrangement doit être surveillé semaine par semaine.

La vague actuelle de la pandémie s’est propagée profondément dans les zones rurales de l’Inde et les financiers qui y opèrent en ressentent la douleur. Umesh Revankar, vice-président et directeur général de la Shriram Transport Finance Company, a déclaré aux analystes le 30 avril que la propagation de Covid-19 dans l’arrière-pays avait eu un impact sur le personnel de l’entreprise et ses proches, entraînant une baisse de la productivité au mois d’avril et peut-être en Pourrait tout aussi bien.

La numérisation croissante des décaissements dans les NBFC a soulagé une partie de la douleur, mais d’autres risques subsistent. Lundi, la Reserve Bank of India (RBI) a averti que l’impact de la deuxième vague pourrait se manifester principalement sous la forme d’une destruction de la demande. Les analystes ont déjà signalé ce risque dans le système financier.

Dans une note récente, Emkay Global Financial Services avait déclaré s’attendre à une destruction de la demande d’environ 50 à 70% pour les produits axés sur les travailleurs indépendants et 25% pour les produits destinés à la classe salariée pendant le verrouillage. «Ensemble, le crédit bancaire pourrait se modérer d’environ 159 points de base (pb) à 9,3% en FY22. Le crédit NBFC ralentira également de 140 points de base à 12,8% », avait déclaré Emkay.

