«Demande très importante d’actifs numériques», déclare BNY Mellon investissant dans Fireblocks

Bank of New York Mellon Corp. investit dans Fireblocks, une start-up de crypto-monnaie, qui construit des outils pour le transfert et le stockage de crypto-monnaies, a rapporté le Wall Street Journal – encore une autre initiative d’un acteur traditionnel de Wall Street pour adopter les actifs cryptographiques.

Ce dernier est arrivé juste après le mois dernier, la banque a annoncé qu’elle prévoyait de servir de dépositaire d’actifs cryptographiques pour le compte d’investisseurs institutionnels.

«Il existe une demande très importante pour les actifs numériques en général», a déclaré Roman Regelman, directeur général des activités de services d’actifs et numériques de BNY Mellon. «Ils font désormais partie du courant dominant.»

BNY Mellon, l’une des plus grandes banques de dépôt au monde, dispose d’actifs sous gestion (AUM) de 2000 milliards de dollars en 2020.

Plus tôt ce mois-ci, PayPal a également acquis Curv, un rival de Fireblocks. Une autre grande banque de conservation, State Street Corp., travaille également sur un service de conservation d’actifs numériques.

BNY Mellon’s investissement stratégique dans Fireblocks fait partie de la plus grande ronde de financement de 133 millions de dollars de la startup basée à New York auprès d’investisseurs qui incluent les sociétés de capital-risque Ribbit Capital et Stripes et la société de fonds spéculatifs Coatue Management.

«À terme, les principaux fournisseurs de cloud devront soit acheter ces sociétés d’infrastructure, soit les construire en interne. Le fait de ne pas avoir la seule expertise du domaine de la garde ou de la mise à l’échelle des chaînes publiques les mettra dans une situation désavantageuse à long terme ». mentionné trader Joe McCann, fondateur de NodeSource.

Au milieu du marché haussier en cours qui fait de Bitcoin un actif cryptographique d’un billion de dollars et que la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie dépasse 1,8 billion de dollars, les entreprises du secteur utilisent cette opportunité de manière agressive pour lever des fonds, avec Coinbase en tête.

Fondé en 2018, Fireblocks a levé 179 millions de dollars, y compris le nouveau tour, à ce jour. Le tour de série C donne à l’entreprise une valorisation de plus de 900 millions de dollars.

La startup a déplacé plus de 100 milliards de dollars d’actifs cryptographiques le mois dernier, soit plus du double du montant réalisé trois mois plus tôt.

Avec plus de 200 clients, Fireblocks travaille avec certaines des plus grandes sociétés de trading axées sur la cryptographie et plusieurs banques multinationales.