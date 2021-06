Demander à Alexandrie des signes avec une meilleure musique de bruit

Label indépendant de premier plan et société de développement d’artistes Meilleure musique de bruit a signé DEMANDER A ALEXANDRIE à sa liste. Le nouvel accord britannique, annoncé par Meilleur bruit Président Dan Waite du bureau britannique du label, commence ce mois-ci avec le groupe déjà en studio travaillant sur une nouvelle musique, qui devrait sortir plus tard cette année.

« Aujourd’hui, nous accueillons DEMANDER A ALEXANDRIE dans le Meilleure musique de bruit label, et nous sommes ravis de les rejoindre dans le prochain chapitre de leur voyage musical”, Attendez mentionné. “Le fait que DEMANDER A ALEXANDRIE viennent du Royaume-Uni avec un public mondial, nous donne l’opportunité d’approfondir leurs liens étroits avec les fans au niveau local et international à travers Meilleure musique de bruitbureaux mondiaux de. En tant qu’acteur de tournée mondiale, ils ont plus d’un milliard de flux et de vues cumulés, et nous sommes impatients de tirer parti de ce succès.”

Ben Bruce, membre fondateur de DEMANDER A ALEXANDRIE et guitariste principal, a parlé au nom du groupe dans un communiqué, déclarant : “Nous sommes tous extrêmement heureux de faire partie de l’équipe passionnée de Meilleure musique de bruit. Au cours des dix dernières années, nous avons été très reconnaissants de nous connecter avec des fans du monde entier. Alors que nous nous sommes concentrés particulièrement sur notre fanbase nord-américaine dans le passé, notre objectif pour l’avenir est que notre musique et nos spectacles deviennent plus accessibles au public à l’échelle mondiale. C’est pourquoi nous avons sauté sur l’occasion de signer pour Meilleur bruit. Travailler avec l’équipe de la branche britannique du label nous donne l’opportunité d’être plus connecté en tant que groupe à notre pays d’origine, tout en travaillant simultanément avec tous leurs bureaux internationaux pour atteindre nos objectifs. Nous sommes tous extrêmement fiers d’être originaires d’Angleterre et reprendre contact avec nos racines est quelque chose de plus qu’excitant pour nous. Nous sommes plus concentrés, plus motivés et plus déterminés que jamais. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus au fil des ans. Cela signifie vraiment le monde pour nous. Voici le futur.”

Depuis 2008, DEMANDER A ALEXANDRIE, formé et basé au Royaume-Uni, a ouvert sa propre voie, distillant le danger et l’excès dans un hybride tout aussi dangereux d’ambition rock de stade, d’énergie métallique et d’extase électronique. Contre toute attente, ils remportent un succès sans précédent marqué par deux singles certifiés or (à savoir, “Épisode final (changeons de chaîne)” et “Pas la moyenne américaine”), plus d’un milliard de flux et de vues cumulés, et trois débuts consécutifs dans le top 10 du Billboard Top 200 — “Imprudent et implacable” (2011), “De la mort au destin” (2013) et “Le noir” (2016). En plus de faire la tête d’affiche de concerts bondés sur les cinq continents, ils ont détruit des scènes aux côtés GUNS N’ ROSES, JOUR VERT, AVENGED SEVENFOLD, ALICE ENCHAÎNÉE et NŒUD COULANT, pour n’en citer que quelques-uns. Pendant ce temps, 2017 éponyme “Demander à Alexandrie” a engendré deux des plus gros singles du groupe à ce jour : “Seul dans une chambre” (40 millions Spotify ruisseaux) et “Dans le feu” (30 millions Spotify ruisseaux). Le quintette — Ben Bruce (guitare, choeurs), Danny Worsnop (voix principale), James Cassell (tambours), Cameron Liddell (guitare) et Sam Bettley (basse) – a récemment été acclamé par la critique avec son sixième LP complet en 2020, “Comme une maison en feu”. Worsnop a récemment collaboré avec Meilleur bruit artiste PAPA GARDON pour leur piste “Cassé comme moi”, qui est apparu sur le groupe “Greatest Hits, Vol. 2: The Better Noise Years”, sorti en mars.

Diony Sépulvéda, vétéran des talents et manager du groupe, a ajouté : “DEMANDER A ALEXANDRIE accompli beaucoup au cours de leur première décennie, et la plus grande partie a été faite par instinct, courage, cœur et pur élan. Mais alors que le groupe fait déjà partie de la culture hard rock en Amérique, ils en voulaient plus, notamment à l’international. À une époque où l’information et l’analytique jouent un rôle de plus en plus crucial dans l’industrie du disque, le Meilleur bruit L’équipe a déchiffré le code pour obtenir des données clés de leurs partenaires numériques, les analyser efficacement, les traduire à l’artiste et les utiliser pour aider à maximiser et à développer l’empreinte numérique du groupe. Nous avons donc sauté sur l’occasion de voir ce que leur équipe pouvait faire pour aider à élever le groupe au niveau mondial. J’ai vraiment hâte que le monde découvre les résultats de ce nouveau partenariat passionnant.”

Meilleur bruit a remporté une victoire radiophonique historique en 2020, lorsque Médiabase l’a nommé label rock numéro un pour la troisième année consécutive aux États-Unis, et Panneau d’affichage l’a couronné le meilleur label rock mainstream de l’année.

