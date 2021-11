Demander à l’OPEP de forer davantage est de la « folie » après avoir été indépendant de l’énergie : Mike Taylor

Mike Taylor de Combined Energy Services a souligné son inquiétude face à l’état actuel du secteur énergétique américain et sa désapprobation des politiques énergétiques du président Biden vendredi sur « Tucker Carlson Tonight ».

MIKE TAYLOR : « Je ne sais même pas par où commencer. Ici à New York, ma famille, nous sommes une entreprise de gaz propane et de mazout de chauffage. Nous sommes en affaires depuis plus de 54 ans et je n’ai jamais vu de consommateurs mettre Nous constatons que les prix du mazout de chauffage domestique, de l’essence et du diesel ont augmenté de 50 à 60 % depuis l’année dernière. Le gaz propane a augmenté de plus de 70. Les contrats à terme sur le gaz naturel pour l’hiver prochain se négocient à 117. % d’où ils étaient il y a un an. Il y a un an, nous étions indépendants de l’énergie. Maintenant, nous demandons à l’OPEP de bien vouloir forer plus. C’est de la folie absolue ce que nous avons fait ici dans ce pays.

Le premier jour de la nouvelle administration, ils sont venus et ont fermé le pipeline, une nouvelle construction de pipeline. Nous avons terminé le forage sur les terres fédérales. C’est incroyable ce qui s’est passé immédiatement. Vous ne voyez donc pas beaucoup de réinvestissement dans l’exploration pétrolière, le forage et la collecte.

