Demander des conseils à notre communauté – Cash-Back Bitcoin pour LiquorVerse.com

Salut à tous les membres r/bitcoin ! Je m’appelle Zach et je suis propriétaire de [LiquorVerse.com](http://liquorverse.com/). La dernière fois que j’ai posté sur ce forum, j’ai reçu beaucoup de bons commentaires sur la façon dont nous devrions mettre en œuvre l’acceptation de Bitcoin sur notre site Web (avec lequel nous avons mis en ligne). Je suis de retour pour demander votre aide à nouveau car vous êtes les experts sur Bitcoin.

Nous essayons de mettre en œuvre un programme « Bitcoin Back » où vous, le consommateur, recevez Bitcoin en retour pour l’achat sur LiquorVerse. Le montant reçu serait un pourcentage des achats tout comme une carte de crédit. L’idée était de faire des transferts directs directement de portefeuille à portefeuille. Cela m’amène à quelques questions que je me pose : y a-t-il des problèmes de sécurité pour le consommateur qui donne son adresse de portefeuille pour recevoir le transfert ? Est-ce un concept percutant et intéressant pour vous ? Et selon vous, y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir avant de mettre en œuvre le concept ?

Merci pour toute votre aide continue!

-Zach

