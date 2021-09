Demander des déductions en vertu de l’article 80C ? Evitez ces erreurs

in

Certaines déductions en vertu de l’article 80C sont soumises à une période de blocage.

Il y a une question commune à tout le monde : Comment puis-je économiser de l’impôt sur le salaire ? Et si vous voulez une réponse à la question, il existe de nombreuses façons légitimes d’économiser de l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961. L’article 80C appartient au même. C’est probablement la section la plus populaire et préférée des contribuables, car elle permet de réduire le revenu imposable en réalisant des investissements ou des dépenses éligibles permettant de réduire l’impôt. La section 80C comporte également des sous-sections – 80CCC, 80CCD (1) , 80CCD (1b) et 80CCD (2).

L’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu est entré en vigueur le 1er avril 2006. Il permet essentiellement d’exonérer d’impôt certaines dépenses et certains investissements. Si vous planifiez bien vos investissements et les répartissez judicieusement entre divers investissements tels que le Fonds de prévoyance publique (PPF), le Système national de retraite (NPS), le Certificat d’épargne national (NSC), le remboursement de prêt immobilier, etc., vous pouvez demander une déduction allant jusqu’à Rs 1,5. lakh chaque année, ce qui réduira votre impôt à payer.

Cependant, il y a deux points importants que vous devez savoir. La première est que seuls les particuliers et les HUF peuvent bénéficier des avantages de cette déduction, et pas les entreprises, les sociétés de partenariat et les LLP.

Et la seconde est que les contribuables ne sont pas autorisés à déduire conformément à l’article 115BAC de la récente loi de finances 2020. Nous avons observé que si le contribuable opte pour 115BAC dans le cadre du nouveau régime fiscal, il ne pourra prétendre à aucune réclamation en vertu de l’article 80C, mais si le contribuable opte pour l’ancien régime fiscal pour un exercice quelconque, il peut toujours bénéficier des déductions prévues à l’article 80C.

Si vous n’êtes pas dans la fiscalité, il sera un peu difficile d’en comprendre chaque partie et de maximiser les économies. Néanmoins, nous pouvons vous sensibiliser davantage aux risques et aux erreurs que les contribuables commettent habituellement en raison de leur mauvaise planification, afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti.

1. Ne pas prêter attention à la période de verrouillage

Certaines déductions en vertu de l’article 80C sont soumises à une période de blocage. Par exemple, les dépôts à terme ont une période de blocage de 5 ans. De même, les Plans d’Épargne en Actions (ELSS) ont une période de blocage de 3 ans. Si le contribuable enfreint les restrictions de la période de blocage, les revenus seront traités comme des revenus du contribuable pour cet exercice et seront imposables.

Désormais, les contribuables auront une situation similaire avec des investissements à long terme comme le PPF, qui a une période de blocage de 15 ans pour se qualifier en vertu de la section 80C. Ainsi, il est conseillé aux contribuables de choisir des investissements qui les aident à atteindre leurs objectifs financiers. De plus, l’imposabilité des rendements des investissements et l’imposabilité de la somme reçue à l’échéance sont les deux facteurs que tout contribuable doit vérifier avant de choisir un plan d’investissement.

2. Demande de déduction pour remboursement de prêt privé

Il a été observé que les contribuables tentent de réclamer une déduction sur le remboursement de tout type de prêt immobilier en vertu de la section 80C, mais il faut comprendre que la composante principale des prêts privés (prêts contractés auprès d’amis et de parents) n’est pas couverte par la section 80C.

Si un contribuable souhaite demander une déduction pour la composante principale du prêt immobilier, il doit s’assurer que le prêt doit être fourni par les entités/personnes spécifiées u/s 80C(2)(xviii)(c). Les prêts accordés par une banque, une banque coopérative, la Banque nationale du logement, la Société d’assurance-vie, etc. en relèvent.

3. Déduction sur les droits d’enregistrement et de timbre

Les dépenses telles que les droits de timbre, les frais d’inscription et certaines autres dépenses directement liées au transfert de la propriété d’une maison d’habitation (uniquement) sont autorisées en vertu de l’article 80C. Pour les propriétés commerciales, ces dépenses ne peuvent pas être déduites en vertu de l’article 80C. Ainsi, les contribuables devraient judicieusement choisir le type de propriété pour demander la déduction en vertu de l’article 80C.

4. Erreur lors de la demande de déduction pour frais de scolarité

Si un contribuable essaie de demander une déduction pour frais de scolarité ou de scolarité, le contribuable doit examiner certaines dispositions avant de faire une réclamation. La déduction sera disponible pour les frais payés pour l’éducation à temps plein en Inde pour un maximum de deux enfants, et seule la partie des frais de scolarité des frais complets sera éligible pour la déduction. Donc, avant de fournir des données, assurez-vous de faire quelques calculs.

5. Trop d’investissements dans les régimes d’assurance collective

Les régimes d’assurance-vie sont des régimes d’assurance-vie qui sont bons pour économiser de l’impôt et des investissements essentiels. Cependant, investir une grande partie de votre argent durement gagné dans cela ne vous donnera pas de bons rendements. Donc, si vous voulez épargner davantage, investissez dans un plan à terme, qui est également admissible à une déduction fiscale en vertu de l’article 80C.

En conclusion, je voudrais conseiller à tous les contribuables de ne pas investir dans la précipitation ni d’attendre les déclarations de dernière minute. En effet, les chances de prendre une mauvaise décision d’investissement sont élevées si vous êtes pressé d’économiser de l’impôt. Considérez ces avantages fiscaux comme des avantages sociaux et n’investissez jamais uniquement pour économiser de l’impôt.

(Par Amit Gupta, cofondateur et directeur général, SAG Infotech)

