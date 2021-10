Demandes de paiement retardées déposées par les MPME près d’un énorme 1 lakh: données du gouvernement

in

Seulement 9,8 pour cent (8 939) des demandes ont été réglées d’un commun accord avec les acheteurs.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Même si le gouvernement a exhorté les départements centraux et étatiques, les unités du secteur public (PSU) et d’autres à apurer les paiements aux micro, petites et moyennes entreprises dans les 45 jours suivant la réception des marchandises, le nombre de demandes de paiement retardées déposées par les MPME a n’a fait que croître davantage. Près de quatre ans après le lancement (30 octobre 2017) du portail de suivi des paiements différés MPME Samadhaan, le nombre de candidatures a déjà franchi la barre des 90 000. Un total de 90 906 demandes impliquant Rs 24 309,65 crore ont été déposées au 3 octobre 2021, selon les données officielles. Parmi ces demandes, près de 28 000 demandes (30 %) ont été déposées en peu de temps au cours des neuf derniers mois. Au 23 décembre 2020, 63 184 demandes impliquant 18 036,22 crores de roupies avaient été déposées.

Sur le total des demandes déposées, seulement 10 pour cent (9 381) demandes impliquant 1 685 crores de roupies ont été traitées par les conseils de facilitation des micro et petites entreprises (MSEFC), tandis que seulement 9,8 pour cent (8 939) demandes ont été réglées mutuellement avec les acheteurs, les données de le portail a montré. En outre, près de 39 pour cent (29 823) des demandes n’avaient pas encore été examinées par le MSEFC, tandis que 27 pour cent (24 639) des dossiers étaient actuellement en cours d’examen par le MSEFC. 20 pour cent (18 124) des demandes impliquant 3 703 crores de roupies ont été rejetées par le conseil.

« Il y a beaucoup de problèmes. L’un d’eux est l’approche purement bureaucratique de toutes les organisations gouvernementales. Un autre défi est que la plupart des MPME ne connaissent pas bien les plateformes numériques et les processus gouvernementaux, etc. Alors que le gouvernement avait établi une politique pour que les acheteurs effacent les paiements des MPME en 45 jours, mais si les MPME ne sont pas payées au cours de cette période, cela n’irait jamais. pour résoudre ce problème pour les MPME », a déclaré à Financial Express Online Sanjiv Layek, secrétaire exécutif de l’Association mondiale des petites et moyennes entreprises (WASME).

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Les MSEFC sont essentiellement des unités de règlement des différends établies par les gouvernements des États dans leurs zones géographiques respectives pour résoudre les problèmes de retard de paiement. Après que MSE a déposé une demande contre l’acheteur devant le MSEFC concerné de son état, le MSEFC l’examine et en conséquence donne des instructions à l’acheteur pour le paiement du montant dû ainsi que des intérêts conformément aux dispositions de la loi MSMED 2006. Selon MSME Samadhaan, toute référence faite à MSEFC doit être décidée dans un délai de 90 jours à compter de la date de cette référence. Le Département des dépenses avait publié en juillet de l’année dernière un mémorandum de l’Office demandant aux acheteurs de payer des intérêts pénaux de 1 pour cent par mois pour les retards de paiement au-delà de la durée prescrite.

Malgré les inquiétudes des MPE, le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il ne pouvait pas “donner des instructions” aux acheteurs pour qu’ils compensent les paiements. L’ancien ministère des Finances Anurag Singh Thakur avait informé Lok Sabha en février de cette année que «le ministère a abordé le sujet (paiements retardés) vigoureusement avec les ministères centraux, les entreprises du secteur public central (CPSE) et les gouvernements des États et les entreprises. Mais, il convient de noter que le gouvernement central ne peut donner aucune instruction ni forcer les gouvernements des États ou les PSE des États à payer les cotisations. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.