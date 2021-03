Demandeurs d’emploi! Attention à ces tendances de recrutement en 2021

Selon les experts, les deux tiers des emplois post-Covid reposent sur des compétences relationnelles telles que la communication, l’agilité, la proactivité et l’empathie.

Par Ashish Munjal,

Alors que de nombreux secteurs ont connu des pertes d’emplois massives, peu d’entreprises ont fait preuve d’une croissance et d’une résilience considérables en optant pour de nouvelles solutions. Les questions qui se posent sont les suivantes: à quoi ressemble le paysage du recrutement pour les demandeurs d’emploi en 2021 et s’il existe un programme de MBA pertinent qui peut les préparer à l’industrie?

Une approche holistique de l’employabilité stipule qu’une combinaison de savoir-faire technologique et d’expertise en la matière influence l’employabilité d’un individu.

Selon le rapport sur les compétences en Inde 2021, seuls 45,9% des jeunes sont considérés comme employables en 2021. La tendance générale est positive pour les étudiants diplômés et il y a une disponibilité d’étudiants qui sont employables, avec 40% des talents employables dans le groupe d’âge de 18-21 ans.

L’enquête sur les intentions d’embauche indique également une augmentation de 4% du recrutement cette année, ce qui est une bonne chose. Cela peut être attribué à l’inclusion progressive d’environnements de travail à distance et à la numérisation, ce qui rend le recrutement transfrontalier efficace et facile. Cela a entraîné une demande accrue de candidats prêts à constamment apprendre, désapprendre et réapprendre, et à suivre les tendances de travail dynamiques de l’industrie pour une intégration rapide dans la main-d’œuvre.

3 tendances de recrutement que les chercheurs d’emploi doivent surveiller en 2021.

Le travail à distance est là pour rester

Malgré les appréhensions et les réserves initiales, le travail à distance est là pour durer. En fait, pour les entreprises, les compétences de travail à distance continueront d’être essentielles lorsqu’il s’agit d’embaucher des candidats. Les professionnels possédant des certifications spécifiques à l’industrie et un sens de l’apprentissage sont très demandés. L’économie indienne a cruellement besoin d’un vivier de talents qualifiés capables d’innover et d’exécuter des stratégies de manière efficace.

Augmentation de la demande de travailleurs Gig

Depuis septembre 2020, l’Inde est le deuxième plus grand marché indépendant au monde. Le déclin de l’employabilité peut être évité grâce à des opportunités de travail à la pige et de conseil en construisant un terrain plus solide pour l’embauche. Une tendance notable consiste à utiliser des opportunités indépendantes pour créer un portefeuille permettant aux professionnels en herbe de décrocher l’emploi de leurs rêves. Le travail à la pige ou le conseil permet une approche plus rentable et plus rapide pour ajouter des compétences techniques essentielles à votre expérience dans le secteur.

Les entreprises ciblent l’embauche pour les compétences du nouvel âge

Selon les experts, les deux tiers des emplois post-Covid reposent sur des compétences relationnelles telles que la communication, l’agilité, la proactivité et l’empathie. Même si les organisations recrutaient pour des compétences générales avant la pandémie, elles adoptent de nouvelles stratégies de recrutement centrées sur des compétences générales spécifiques, en choisissant l’attitude plutôt que l’aptitude. Les professionnels en herbe doivent développer leurs compétences générales pour répondre au côté humain du processus de recrutement, comme l’adéquation culturelle, le potentiel de croissance et le quotient émotionnel.

Selon LinkedIn, les compétences suivantes sont les plus demandées en 2021:

CréativitéPersuasionCollaborationAdaptabilitéIntelligence émotionnelleAgilité

Des pas dans la bonne direction

Les instituts de gestion indiens doivent prendre des mesures proactives pour offrir aux entreprises la possibilité d’embaucher des talents prêts pour l’industrie. Les écoles B ont besoin d’une approche ciblée pour permettre aux étudiants de mettre les pieds dans le monde de l’entreprise avec le bon mélange de connaissances théoriques et pratiques. À condition que les programmes d’éducation et de certification spécialisés puissent être utilisés par la base d’étudiants techniques qualifiés de l’Inde, les industries embaucheront davantage de talents prêts à l’emploi dans les années à venir. Une éducation responsable, un apprentissage pragmatique et un programme sur mesure sont actuellement les éléments essentiels pour former des jeunes prêts à l’emploi. Si la qualité de l’enseignement technique et axé sur les compétences en Inde peut résister à l’épreuve du temps, l’économie peut utiliser ce vaste bassin de talents en tant que leaders d’opinion de l’avenir.

(L’auteur est co-fondateur et PDG de Sunstone Eduversity. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.

