Demandez à un critique de livre : aidez-moi à aimer lire à nouveau

Bienvenue dans le dernier volet de Vox’s Demandez à un critique de livre, dans lequel moi, la critique de livres Vox Constance Grady, je fournis des recommandations de livres en fonction de votre humeur très spécifique : soit comment vous vous sentez en ce moment, soit comment vous aimeriez vous sentir à la place.

Si vous préférez vos recommandations sous forme audio, vous pouvez écouter Demandez à un critique de livre, partie de Coups rapides Vox. Écoutez un nouvel épisode de Ask a Book Critic – toujours moins de 15 minutes – toutes les deux semaines partout où vous écoutez des podcasts, y compris Podcasts Apple, Google Podcasts, et Spotify.

Commençons maintenant.

J’ai lu Freedom de Jonathan Franzen récemment, puis j’ai rapidement suivi avec The Corrections and Purity en succession rapide. Je recherche des livres qui ressemblent au sien. Cela capte vraiment l’attention du lecteur et donne une image si vivante, à la fois du cadre et des personnages. Avez-vous des recs?

Eh bien, mon ami qui aime Franzen, vous avez de la chance, car Franzen a un nouveau livre qui sort cet automne. Gardez les yeux ouverts pour Crossroads en octobre, ce que je peux confirmer est excellent.

Mais il reste encore bien des jours à occuper de lecture ! J’essayerais un peu d’Alice Munro, peut-être en commençant par The Beggar Maid. Celui-là était son livre en petits groupes, et c’est juste exquis : c’est un roman d’histoires qui se concentre vaguement sur la relation entre une belle-mère et sa belle-fille sur une période de 40 ans, avec des phrases acérées.

J’en ai marre de lire sur des gens qui déracinent leur vie, vont déménager ailleurs (pour gérer une librairie en Écosse, ou l’auberge que leur grand-tante leur a laissée, commodément juste après avoir perdu leur emploi/fiancé) et ils s’adaptent immédiatement et se lier d’amitié avec le propriétaire du café et d’autres personnages de la petite ville, dont ils tombent amoureux. Ma famille a fait plusieurs déménagements, et dans ce dernier endroit, après quatre ans, je n’ai toujours pas d’amis. Alors je suppose que je veux un livre sur le fait de déménager et de ne pas me faire d’amis ? Ou en difficulté, au moins. Se sentir seul? Et peut-être que ça va ? Ou ne peut pas être dérangé?

Déménager est extrêmement terrible !

Vous aimerez peut-être les faux comptes de Lauren Oyler, qui sont sortis plus tôt cette année. Le protagoniste déménage à Berlin sans y connaître personne, ne parvient pas à se faire d’amis immédiatement et à demi exprès, et ne change jamais vraiment cette approche.

Un autre livre pour vous pourrait être Emily of Deep Valley de Maud Hart Lovelace, qui parle d’une jeune femme qui n’a pas bougé mais qui se sent très isolée après avoir quitté l’école et ne voit pas de bons itinéraires pour se faire des amis. C’est un livre beaucoup plus doux que Fake Accounts, mais il est très efficace pour évoquer la façon dont vous pouvez vous sentir confiné à la solitude par le pouvoir de vos routines.

Je recherche de bons livres avec des “adultes matures” dans le scénario. J’ai été mariée, divorcée, mariée, j’ai élevé des enfants, j’ai pris ma retraite après avoir travaillé pendant 40 ans, je vis maintenant comme veuve et je veux lire des histoires sur cette phase de notre vie ; si nous avons la chance d’arriver ici.

Vous pourriez aimer Le voleur de parfum de Timothy Schaffert. Il s’agit d’une femme de 72 ans nommée Clémentine qui était une voleuse (spécialisée dans le parfum), mais qui a maintenant pris sa retraite pour créer sa propre parfumerie à Paris et explorer la scène de cabaret queer underground de la ville. Mais alors : la Seconde Guerre mondiale arrive, et l’occupation. C’est un tourne-page amusant, et ce n’est vraiment pas tous les jours que vous voyez une lesbienne de 72 ans au centre d’un roman comme celui-ci.

J’étais un lecteur vorace quand j’étais enfant et adolescent, mais c’est tombé à l’eau au début de la vingtaine. J’essaie maintenant de me remettre à lire. Même si j’ai presque 27 ans, j’ai commencé à lire et à apprécier les livres de fantasy YA. J’ai continué à lire jusqu’à 4 heures du matin récemment après des ANNÉES, et c’était si bon ! J’ai lu beaucoup de Sarah J. Maas et de la série Folk of the Air. J’ai préféré ce dernier.

J’aimerais vos recommandations pour les livres fantastiques qui ont beaucoup de construction du monde, des personnages complexes avec des motivations complexes, de la romance, peut-être un trope d’ennemis à amoureux, et peut-être un trope « qui vous a fait ça » ? J’aime les héroïnes ambitieuses qui ne sont pas parfaites et plus saintes que toi. À part la fiction fantastique, j’aime relire Jane Austen et les sœurs Brontë. J’aime le commentaire social impertinent d’Austen et sa connaissance des personnages. J’aime aussi Terry Pratchett et Douglas Adams.

Oh mon Dieu, j’ai des recs pour toi !

La série Carry On de Rainbow Rowell et la série Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi – toutes deux ont une grande construction du monde, des romances d’ennemis à amoureux très satisfaisantes et de bons personnages féminins ambitieux. Si vous aimez Sarah J. Maas, vous aimerez certainement la série Shadow and Bone, et je pense que vous prendrez plaisir à voir cette héroïne devenir de plus en plus ambitieuse et de moins en moins parfaite.

Mais si vous êtes à la fois dans un endroit fantastique YA et un endroit Jane Austen, alors je ne peux rien vous recommander de mieux que Sorcery and Cecilia: Ou, The Enchanted Chocolate Pot de Caroline Stevermer et Patricia Wrede. C’est un roman épistolaire extrêmement charmant sur deux jeunes femmes de l’Angleterre de la Régence qui se sont toutes empêtrées dans une série de stratagèmes magiques avec deux jeunes hommes mystérieux. C’est un jeu, et vous allez l’adorer.

Je deviens nostalgique de mes racines irlandaises en août de chaque année. Je vis à Milwaukee, qui abrite le plus grand festival célébrant la culture irlandaise au monde. L’Irish Fest fait son retour triomphal après la pandémie cette année, mais tragiquement, ça va me manquer.

Je ne pense pas qu’un livre puisse tout à fait recréer les rythmes palpitants de bodhrán et les lignes de violon et de sifflet perçantes des nombreuses scènes musicales, mais le folklore et la mythologie peuvent m’emmener dans un endroit païen et magique. Je recherche des histoires au coucher pour les adultes, irlandais ou non, de la pré-civilisation. Les mythes de la création et les panthéons et les héros magiques et les malédictions anciennes et les forces mystiques brandies par de petites personnes contre le cosmique, c’est ce que je recherche. Pas trop le Seigneur des Anneaux, cependant, je veux que cela donne l’impression que cela vient de la tradition orale.

As-tu essayé d’aller directement à la source ? Comme vous le savez peut-être, la grande épopée irlandaise est The Táin, l’histoire du demi-dieu Cú Chulainn et de sa guerre avec la reine Medb. Il a été assemblé à partir d’une série de fragments du VIIIe siècle, ce qui le rend difficile à traduire, mais l’édition 2007 de Ciaran Carson fait un excellent travail. Vous pourriez également vous amuser avec The Mabinogion, les histoires en prose galloise de la fin du XIe et du XIIe siècle. Sioned Davies a fait une belle traduction, également en 2007.

Pour quelque chose d’un peu plus accessible, il y a eu récemment une petite série de romanciers contemporains racontant les mythes nordiques. J’aime la mythologie nordique de Neil Gaiman pour la narration et le Ragnarok d’AS Byatt pour la poésie. Et pour quelque chose de tout nouveau, The Absolute Book d’Elizabeth Knox est un roman fantastique récent qui fait des choses intéressantes avec le folklore dans sa mythologie.

Si vous souhaitez que je vous recommande un livre, envoyez-moi un e-mail à constance.grady@vox.com avec la ligne d’objet « Demandez à un critique de livre ». Plus votre humeur est précise, mieux c’est !