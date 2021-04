Demandez à un critique de livre: L’histoire de la fin du monde

Bienvenue dans le dernier épisode de Vox’s Ask a Book Critic, dans lequel moi, la critique de livres Vox Constance Grady, fournissons des recommandations de livres adaptées à votre humeur très spécifique: comment vous vous sentez en ce moment ou comment vous aimeriez vous sentir à la place. .

Maintenant, commençons.

Je suis une ventouse pour chaque film Hallmark. Le personnage de la grande ville déménage dans une petite ville, s’adapte à un nouvel endroit, des romances naissantes, se retrouve soi-même et généralement un chien. Je pense que, surtout en ces temps d’immenses incertitudes, je me réconforte d’histoires où tout est bien emballé et où tout le monde part au coucher du soleil, heureux pour toujours. J’aime aussi les bons récits et la narration, et même si j’aime mes films Hallmark ringards, la narration peut parfois laisser à désirer.

Alors, avez-vous des livres d’amour chaleureux et flous qui contiennent des histoires fantastiques?

Essayez Beach Read par Emily Henry. Il s’agit d’une écrivaine de fiction féminine qui participe à un concours avec une romancière de fiction littéraire où chacune accepte de changer de genre pour l’été. Les hijinks et la romance s’ensuivent, et tout est extrêmement amusant à lire.

J’adore un livre de non-fiction tentaculaire qui me dit tout sur une ville. Pensez à minuit dans le jardin du bien et du mal. Le dernier livre qui s’est rapproché pour moi est Boom Town de Sam Anderson, qui écrit sur Oklahoma City. Je suis sûr qu’il y en a d’autres, mais je suis dans une période de sécheresse.

Les deux auteurs que je pense que vous devriez vérifier sont Erik Larson et Thomas Dyja. Le diable de Larson dans la ville blanche, à propos d’un tueur en série à Chicago pendant l’Exposition universelle, est une sorte de cadeau, il est donc probablement déjà sur votre liste. Mais si ce n’est pas le cas, vérifiez-le! C’est bon! Larson est excellent pour recréer le rythme compulsif d’un thriller dans le détail historique dense de la non-fiction.

Moins d’un gimme: Dyja est une urbaniste qui écrit des histoires de villes. Son dernier livre, The Third Coast, portait sur Chicago, et cette année, il a publié New York, New York, New York, sur la transition de la ville de son état de nature chaotique en 1978 à l’inégalité rampante à laquelle elle est confrontée aujourd’hui. Un bonus amusant ici est que Dyja capitalise tous les noms qu’il juge importants, comme il écrit à partir du 18ème siècle, ce qui ajoute une saveur intéressante à l’expérience de lecture.

Recommandations bonus: Golden Gates de Conor Dougherty utilise la crise du logement à San Francisco pour approfondir le problème de l’inégalité des revenus de manière plus générale. Pour plus d’un examen philosophique du pouvoir des villes, consultez la série de science-fiction de NK Jemisin, The City We Became, que nous lisons dans le Vox Book Club.

Je me demandais si vous aviez des recommandations pour une ambiance de livre très particulière pour 2020-2021 à l’intersection de la fiction d’histoire post-apocalyptique et alternative: des histoires en profondeur de la fin du monde. Pensez à la partie chronologique alternative du 22/11/63, au livre-dans-un-livre de 1984, à beaucoup de World War Z, ou aux deux premiers chapitres de beaucoup de fiction post-apocalyptique (The Stand le fait décemment si de manière anecdotique, Station Eleven était pour la plupart insatisfaisant à cet égard). Fondamentalement, je recherche quelque chose qui plonge profondément dans cette construction du monde (détruisant le monde?) Comme une fin en soi, plutôt qu’un appareil pratique pour résoudre un point de l’intrigue ou préparer le terrain pour l’intrigue A . Plus les détails politiques et sociaux sont gratuits, mieux c’est!

Je vais vous diriger vers Ada Palmer, professeur d’histoire à l’Université de Chicago, dont les livres pour l’avenir lointain ont une construction du monde vraiment intensive et minutieuse avec beaucoup d’informations sur la façon dont la politique du monde est organisée. Découvrez également Parabole du semeur, un classique d’Octavia Butler qui traverse l’apocalypse avec des détails intenses, et Un cantique pour Leibowitz, dans lequel un monastère catholique tente de préserver les connaissances scientifiques du XXe siècle après une guerre nucléaire dévastatrice.

Je suis une grand-mère de 68 ans, retraitée, handicapée au dos bancal. Outre les livres de Mme Pollifax, y a-t-il des lectures sur les femmes âgées qui vivent des aventures créatives et qui changent la vie qui n’impliquent pas beaucoup de choses familiales matriarcales?

Je vais supposer que vous connaissez déjà les livres Miss Marple d’Agatha Christie, mais sinon, ce sont des classiques pour une raison. (La charmante vieille dame devient détective amateur, résout des crimes.) Sinon, je recommanderais State of Wonder d’Ann Patchett, qui concerne deux femmes scientifiques essayant de développer des médicaments contre la fertilité dans le bassin amazonien – le personnage du point de vue est de 42, mais son partenaire de recherche est plus âgé et le personnage le plus convaincant du livre, vraiment. Essayez également Remnant Population d’Elizabeth Moon, à propos d’une femme dans la soixantaine vivant dans une colonie spatiale qui décide de rester seule après la fermeture du reste de la colonie.

Je me demandais si vous pouviez me recommander des livres de fiction sur la base de ce problème spécifique que je rencontre depuis un certain temps maintenant. J’ai découvert que depuis un an environ, j’aimais plus lire des livres de non-fiction que des lectures de fiction (et je suis définitivement plus une personne de fiction).

Certains des livres de non-fiction que j’ai aimés ces derniers temps sont: Can’t Even d’Anne Helen Petersen, Trick Mirror de Jia Tolentino, Know My Name de Chanel Miller et Catch and Kill de Ronan Farrow.

Y a-t-il des livres de fiction qui, selon vous, pourraient refléter ceux que j’ai aimés?

On dirait que vous êtes dans un endroit pour les livres qui passent beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont les médias façonnent notre façon de penser. Heureusement, il y a en fait une tonne de fiction ambitieuse qui sort en ce moment à ce sujet!

J’ai trois recommandations pour vous. Premièrement, Self Care de Leigh Stein est une satire sombre sur deux femmes travaillant pour une entreprise de bien-être pop-féministe. Cela commence par l’un des protagonistes buvant du vin dans une tasse qui dit «larmes d’hommes» et allongé sur l’une des chaises longues en velours lavande du bureau, détestant compulsivement lire ses mentions après avoir tweeté quelque chose de méchant à Ivanka Trump, puis ça disparaît à partir de là.

Deuxièmement, Fake Accounts de Lauren Oyler parle d’une femme qui apprend que son petit ami est un théoricien du complot d’Instagram infâme. Cela commence en janvier 2017, au moment même où Donald Trump prend ses fonctions et que les médias polis et progressistes de New York sont consternés par l’usine de désinformation en ligne, et la narratrice se retrouve prise entre le plaisir de condamner son petit ami, à qui elle pensait de toute façon se débarrasser. et l’inertie des relations. Oyler est un critique littéraire extrêmement talentueux et perspicace (bien plus méchant que moi, si vous voulez élargir votre liste de lectures critiques), et une grande partie de ce livre est une critique à la fois de la fiction littéraire contemporaine et de la façon dont on nous apprend à Pensez et parlez par le plus grand écosystème médiatique.

Enfin, No One Is Talking About This, du poète Patricia Lockwood, se veut un roman de conscience communautaire dans lequel la conscience est Twitter. L’intrigue est difficile à décrire car une grande partie de l’expérience de ce livre concerne la langue, mais sachez qu’elle est étonnamment bonne et belle et bouleversante, et qu’elle se résout en cet endroit très charmant et très tendre à la fin.

Si vous souhaitez que je vous recommande un livre, envoyez-moi un e-mail à constance.grady@vox.com avec la ligne d’objet «Demandez à un critique de livre». Plus votre humeur est précise, mieux c’est!