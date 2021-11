DEMANDEZ aux conseillers en investissement immobilier de lever environ 1 500 à 2 000 crores de roupies pour le sixième fonds

Le dernier fonds serait déployé au niveau des projets de propriétés résidentielles abordables à moyennes (Rs 45 lakh-Rs 1 crore).

Par Rajesh Kurup

ASK Property Investment Advisors (ASK PIA), la branche de capital-investissement immobilier du groupe ASK, a l’intention de lever environ 1 500 à 2 000 crores de roupies pour son sixième fonds, qui sera investi principalement dans des propriétés résidentielles. ASK PIA a l’intention de terminer la collecte de fonds cette année.

« Nous nous concentrons sur la collecte de fonds principalement auprès de particuliers fortunés (HNI) et de family offices. Nous avons pleinement déployé notre fonds précédent, le cinquième fonds, dans six investissements et nous constatons un retour de la demande de propriétés résidentielles », a déclaré Amit Bhagat, PDG d’ASK PIA.

La société a « entièrement déployé » le corpus de 900 crores de roupies de son cinquième fonds dans les six principales villes du pays – Mumbai, Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad et Kolkata – et le produit du sixième fonds serait également investi dans les mêmes villes. .

Le dernier fonds serait déployé au niveau des projets de propriétés résidentielles abordables à moyennes (Rs 45 lakh-Rs 1 crore). Le financement serait fourni à des « développeurs réputés axés sur l’exécution ». À l’heure actuelle, ASK PIA a investi un total de 5 000 crores de roupies dans des projets de logements abordables et du segment intermédiaire.

« Nous investissons désormais uniquement dans des projets qui ont reçu des approbations et nous effectuons des financements à un stade précoce, intermédiaire et dernier kilomètre. Nous cherchons à monétiser par des sorties plutôt que par le réaménagement de ces projets résidentiels », a ajouté Bhagat.

Sur le front de l’immobilier commercial, les entreprises demandant à leurs employés de reprendre le travail, les demandes de crédit-bail rebondissent également. En raison des avantages du droit de timbre, il existe une demande soutenue de la part de villes telles que Mumbai et Pune, a-t-il ajouté.

Le 11 novembre, ASK PIA avait investi 215 crores de roupies dans le projet de logements à revenu intermédiaire du groupe Mahagun à Noida, marquant son septième investissement à Noida et son 11e dans la région de la capitale nationale (RCN).

Auparavant, il avait également reçu l’approbation de l’International Financial Services Center Authority pour créer et gérer un premier fonds axé sur l’immobilier de GIFT City au Gujarat.

