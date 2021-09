Demandez un chèque de relance mensuel en utilisant ce programme peu connu

Il y a eu une quantité considérable de rapports et d’encre proverbiale au cours de la dernière année et demie sur les paiements de relance, en tant qu’outil d’urgence clé sur lequel le gouvernement fédéral s’est immédiatement appuyé pour aider les personnes touchées par la pandémie de coronavirus. C’est à cause de la nature et de la taille des chèques eux-mêmes. Trois vagues de paiements à ce jour, dont deux approuvées l’année dernière sous le président Trump et une troisième plus tôt cette année sous le président Biden. Pour 1 200 $, 600 $ et 1 400 $, dans cet ordre, et totalisant collectivement des dizaines de milliards de dollars transférés du gouvernement directement aux contribuables américains.

Mais le gouvernement a également fait beaucoup plus dans ce sens en dehors de ces trois contrôles eux-mêmes. Des versements continus du crédit d’impôt pour enfants, qui s’échelonnent sur une base mensuelle, à d’autres prestations peu connues. Comme celui qui aide des millions d’Américains à payer pour un service Internet.

Les paiements de relance ne sont pas le seul avantage direct

Dans le plan de secours COVID-19 que le Congrès a adopté en décembre, il y avait un avantage caché à l’intérieur qui n’a pas beaucoup retenu l’attention (par rapport à des choses comme les contrôles de relance). C’est un programme qui met de l’argent à la disposition des Américains pour obtenir un rabais mensuel sur le coût du service Internet. En plus d’offrir des économies ponctuelles sur le coût d’un nouvel ordinateur.

En ce qui concerne le coût du service Internet, cela fait partie d’un effort de la FCC pour aider les gens à éviter de perdre l’accès à une ressource vitale pendant la pandémie. À ce jour, plus de 5 millions de foyers américains se sont inscrits à ce programme depuis son lancement le 12 mai. Les avantages dont les participants peuvent bénéficier comprennent :

Jusqu’à 50 $ par mois sur le coût du service à large bande et sur toute location d’équipement connexe. Un rabais allant jusqu’à 75 $/mois sur le service à large bande pour les foyers situés sur les terres tribales admissibles. Et un rabais unique allant jusqu’à 100 $ sur un ordinateur portable, une tablette ou un PC.

Autres détails à savoir

Selon la FCC, les ménages peuvent se qualifier de plusieurs manières pour le programme de prestations d’urgence à large bande. Il est disponible, par exemple, pour les ménages éligibles au programme de secours COVID existant d’un fournisseur de services à large bande. Ainsi qu’à ceux qui ont obtenu une subvention fédérale Pell au cours de l’année d’attribution en cours, et aux ménages à faible revenu qui ont subi une perte de revenu importante pendant la pandémie.

Le formulaire de demande est disponible en ligne sur GetEmergencyBroadband.org. Vous pouvez vous qualifier si vous répondez à l’un de ces critères :

La perte de revenu, mentionnée ci-dessus. Il existe également un seuil de revenu – le revenu de votre ménage l’année dernière devrait être égal ou inférieur à 99 000 $ pour les déclarants uniques et à 198 000 $ pour les déclarants conjoints. Vous aviez droit à un petit-déjeuner ou à un déjeuner scolaire gratuit ou à prix réduit, au cours de l’année scolaire précédente ou en cours. Votre revenu est égal ou inférieur à 135 % du seuil de pauvreté fédéral pour une famille de votre taille. Ou vous obtenez de l’aide par le biais de programmes tels que les « bons alimentaires » ou Medicaid. Vous êtes éligible aux programmes COVID ou à faible revenu d’un fournisseur de services haut débit participant.