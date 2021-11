Démantelé à Huesca la première plantation de marijuana protégée par des pièges mortels

11/12/2021 à 14:24 CET

LMG

Ajoutez et suivez la découverte et le démantèlement subséquent de champs de marijuana dans la province de Huesca. A plus de 30 000 usines sont intervenues Jusqu’ici, il faut ajouter une opération qui se démarque, non pas par le nombre d’espèces, 656, mais par la façon dont les trafiquants de drogue avaient décidé de protéger la zone avec des pièges mortels.. Il était situé à El Grado et ceux qui y dormaient et y veillaient, deux Albanais de 26 ans, étaient également armés.

Les agents de la garde civile du poste de Barbastro découvert fin octobre sur le terrain une plantation de marijuana à laquelle on ne pouvait accéder que par un chemin étroit et qu’il était protégé par deux pièges maison installés, parfaitement dissimulé par la végétation, dans l’accès. Ainsi commença la soi-disant opération Mars nocturne.

Surmonter les deux pièges a été le premier obstacle rencontré par la Garde civile. Le premier mécanisme constitué d’un tronc fixé au bout d’un arbreLui et un autre qui était retenu par un fil disposé au sol qui, s’il était piétiné ou traîné, libérait la branche, qui frappait comme un fouet au niveau des jambes à celui qui l’a déclenché.

Le second était aussi consciencieusement prêt à faire beaucoup de dégâts, voire la mort, à n’importe quel intrus. Ongle gril de piquets pointus d’environ 12 pouces qui se pliait horizontalement lorsqu’il était actionné par un autre ressort en fil caché dans le sol tandis que plusieurs contrepoids donnaient force de renverser et de frapper la personne qui l’a déclenché.

Fonctionnement de la plantation

Une fois les pièges neutralisés, la plantation qui occupait une grande surface de terrain a été accédée et deux personnes qui étaient cachées dans la zone où ils avaient un camp ont été arrêtées, qui auraient été engagées dans des travaux de culture et de surveillance.

Lors de l’arrestation, il a été retrouvé dans l’un des magasins où se trouvait l’un des détenus, un pistolet de calibre 9 millimètres, avec le chargeur de munitions et une balle dans la chambre, prête à être tirée.

La plantation avait un complexeou système d’irrigation composé de nombreux tuyaux, plusieurs bassins d’eau, des pompes à eau pour extraire l’eau du canal Cinca qui coule non loin de l’endroit et une salle de séchage avec divers outils et équipements pour la culture. Les plants de marijuana étaient dans un état de floraison maximale, de plus, des bourgeons de marijuana séchés et emballés étaient localisés, emballés sous vide, prêts pour le transport. Il y avait dix kilos de pot déjà sec.

Jusqu’au moment des installations aussi fortement protégées n’avaient pas été localisées dans la province de Huesca et qu’ils consistent en des systèmes pour en empêcher l’accès, et qu’ils ne sont pas non plus ils avaient trouvé des armes à feu, la découverte étant particulièrement grave lorsqu’il a été trouvé muni de munitions et prêt à tirer.

Le personnel des unités de la Garde civile suivantes, l’équipe de police judiciaire de Barbastro et le personnel de la sécurité citoyenne de la Garde civile de Barbastro, Monzón et Tamarite de Litera ont participé à l’opération.

L’équipe de police judiciaire de Barbastro a mené une procédure qui, avec les détenus, deux hommes albanais de 26 ans et les objets saisis ont été mis à la disposition du tribunal d’instruction n° 1 de Barbastro, qui a décrété l’entrée en prison de tous deux en tant qu’auteurs présumés des crimes de la santé publique, pour la culture de stupéfiants et la détention illégale d’armes.